«Джинсові» жнива закінчилися. Чекаємо на нові вибори?

Ринок прихованої реклами під час виборчої кампанії цього року досяг 50-55 млн. доларів. Це в цілому – по країні, кажуть медіа-експерти. Скільки грошей пішло на «джинсу» (приховану рекламу) в Криму важко підрахувати, особливо враховуючи те, що штаби кажуть, мовляв, не знаємо, скільки витратили на кампанію.

- Ми дуже багато говорили про «темники», про те, як це погано. Але якщо дивитися на природу речей, то давайте скажемо, що «темники» – це ті ж замовні матеріали, за оприлюднення яких не платили, але отримали інші преференції ті, хто керували каналами або газетами. Політична «джинса», яку розміщували під час виборчої кампанії, це, здається, за політичною природою те ж саме явище, - відзначила під час «круглого столу» «Вибори-2007: підсумки і уроки для ЗМІ» журналіст, директор Інформаційного прес-центру Валентина Самар.

Вона вважає, что «джинса» - небезпечна річ, оскільки оплачується «мимо каси», а це пряме порушення законодавства. «Гроші на «джинсу» йшли не з виборчих фондів, а з мішків, конвертів – це не так не безпечно, як здається», - каже Самар.

Разом з тим кримський політолог Андрій Никифоров вважає, що страшною є не «джинса» власне, а падіння рівня професіоналізму у ЗМІ.

- Для того, щоб зробити «джинсу» - висококласну, щоб вона при цьому залишалася ще й інформаційним повідомленням, треба старатися, - каже політолог. Але водночас, замовник, за його словами, не ставить якихось надзавдань, мало того - законодавець або спостерігач від закону теж ці завдання не ставить. Тому дуже часто «джинса» - це «справжнісінька халтура, яка дуже легко виявляється і моніториться».

На думку політолога, те, що українські журналісти втрачають професіоналізм, дуже загрожує майбутньому наших засобів масової інформації.

Також велика загроза, каже Никифоров, йде від того, що «ми одержуємо зараз диктатуру жлобів» - коли власник ЗМІ диктує журналістам, що і як писати і висвітлювати.

– Замовлення жлоба є набагато небезпечнішим за «темник». «Темник» – це робота під цезурою, а в підцензурній роботі створюються шедеври, - переконаний політолог. Зараз же, каже він, журналісти часто «роблять незграбну роботу», відверто халтурять.

– Прихід часів, коли вже не партія і уряд, не президент і його команда, а жлоби командують засобами масової інформації – дуже небезпечним, - підкреслив він.

У свою чергу голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму, журналіст Володимир Притула каже, що «джинса» – це абсолютно нормальне явище, але не для журналістів. Для піарників.

- Для піарників – це їх робота. Для піарників – це їх діяльність: будь-якими засобами розмістити свій матеріал через подарунки, через хороші відносини з редактором, через гроші, - підкреслює Притула.

Ще один журналіст та експерт Микола Семена відзначає, що його під час виборів вразила не наявність «джинси» і дуже низька ії якість, а ставлення партій та ЗМІ до виборця.

- Політичні партії і журналісти продовжують вважати виборця за тупорилого лоха, який «хаває» все. Тому партії вигадують «КУЧМУ» (блок «КУЧМА» - УНІАН), думают, що народ це зжере. «КУЧМА» ніс «джинсу», а журналісти цьому не чинили опір. Задум полягав у відвертому обмані виборця..., - каже Семена.

Медіа-експерти сходяться в одному: «джинсу» викоренити важко.

- Викоренити «джинсу» це теж саме, що перемогти проституцію, торгівлю наркотиками і корупцію, - відзначила Самар.

- Була диктатура адміністративна, зараз диктатура долара, - додає вона. Журналісти жартують: «Чому долара? Вже євро!».

Чи зроблять ЗМІ роботу над помилками після виборчої кампанії-2007 (чи зроблять взагалі хоча б якісь висновки?) – біс їх знає!