Як наздогнати ”зимовий час”?

Україна в ніч з суботи на неділю переходить на "зимовий" час - у ніч на 28 жовтня о 04.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад.

Перехід на "зимовий" час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. До 1996 року "зимовий" час запроваджувався в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн (з 1996 року за рекомендацією Європейської економічної комісії ООН період дії літнього часу було продовжено до останньої неділі жовтня).

Уперше годинну стрілку перевели в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. У СРСР перехід на "літній" час вперше відбувся у 1917 році, а з 1981 року "літній" і "зимовий" час знову почав регулярно діяти. Сьогодні практика щорічного переходу на "зимовий" і "літній" час діє більш ніж у 110 країнах світу. У низці країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій.

Деякі радять не перейматися змінами у часі, та навіть шукати у цьому щось позитивне (приміром, спати можна буде на годину більше). Але медики кажуть, що гра з часом не лишається без шкідливих наслідків для організму. Людина пізніше прокидається та недоотримує звичної кількості сонячного світла.

Як убезпечити свій організм розповів кореспондентові УНІАН Юлії Мартиненко (УНІАН-Здоров`я) лікар Олег ЛОМІН.

- Щоосені, у момент переходу на зимовий час, багато людей відчувають на собі симптоми десихроноза. Наслідками цього стану є зміна різних фізіологічних і психічних функцій організму через порушення добових ритмів. Це означає, що наш внутрішній біологічний час перестає синхронізуватися із зовнішнім часом. На психологічному рівні стан десинхроноза призводить до підвищеної стомлюваності, зниження працездатності, настрою, виникає емоційна нестриманість, дратвливість, порушується сон. Це стосується усіх людей, навіть абсолютно здорових. У людей зазвичай виникає депресія.

Вона має властивість сезонності і дуже часто розвивається у людини восени. Так влаштовано в природі, що для нашої нервової системи потрібні добра освітлюваність та сонце. Коли кількість сонячних днів зменшується, то нервова система опиняється у стані зниженого тонусу і це спричиняє розвиток депресії.

Коли на цьому тлі ще й переводять стрілки годинника, це ускладнює ситуацію. Не має різниці, в який бік переводять стрілки. Важливий сам факт цього стрибка. Наш внутрішній біологічний годинник працює за інерцією, ми не можемо його одномоментно перелаштувати.

Адже тільки зовні ми живемо в новому часі, з різницею в годину, а внутрішній час всередині організму тече по-старому.

Особливо потрібно стежити за станом свого здоров`я людям, у яких є хронічні захворювання. Можуть загостритися такі хвороби як гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка, низка ендокринних захворювань, ревматичні й інші захворювання.

Це пов`язано з тим, що переведення стрілок годинника зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Переведення стрілок не є причиною цих захворювань, але зумовлений ним стрес дає поштовх до загострення хвороб.

Період адаптації до нового часу може тривати протягом 10-14 днів. Людський організм має значний запас міцності і здатен пристосовуватися – на це досить двох тижнів.

Можна і потрібно допомогти перейти організму на новий час. По-перше, зважаючи на те, що поступова перебудова організму триває близько двох тижнів, на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні і психологічні навантаження, як на роботі, так і удома.

Якщо є можливість відкладіть складні справи, або, принаймні пересуньте їх на пізніший термін. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто необхідно дати організму більше сну. Просинаючись за новим часу, лягати спати потрібно по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на годину, незважаючи, у який бік переводять стрілки.

Раджу приймати вітаміни, зокрема вітамін С. Він забезпечить плавну перебудову нашого внутрішнього біологічного годинника.

Варто зазначити, що переведення стрілок у ніч з п’ятниці на суботу було б правильніше з точки зору організму – ми б прожили за новим часом не лише неділю, а й суботу.