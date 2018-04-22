Круги по воді, або мовне питання зіпсувало кримчан

Питання мови знову на порядку денному. Приводом для цього став підписаний днями указ Президента «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі». Зокрема, цей документ передбачає розширення мережі навчальних закладів усіх типів з українською мовою навчання, створення нових загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в населених пунктах АРК (зокрема в містах Армянську і Феодосії), відкриття додаткових класів і груп з українською мовою навчання. Крім того, до кінця 2007 року глава держави доручив органам влади розробити та затвердити комплекс заходів та обсяги фінансування: будівництва загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання у містах Ялті, Алушті та Севастополі; створення у місті Севастополі міжнародного українсько-російського університету; проведення повноцінного функціонування Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру.

Як зазначено в указі, його підписали «на підтримку ініціативи Ради міністрів АРК, Севастопольської міськдержадміністрації та громадськості». У Севастопольській міськдержадміністрації стверджують, що не брали участі в розробці цього указу.

- Але мене цей указ утішив - у тій частині, яка стосується Севастополя: там конкретика серйозна, - заявив журналістам голова МДА Севастополя Сергій Куніцин... Радмін поки що замовчує, чи виступав він з такою ініціативою. Зате указ уже прокоментували чимало політиків.

- Сьогодні у нас немає проблем, пов`язаних із бажанням батьків або учнів вивчати ту або іншу мову, - каже глава парламенту автономії Анатолій Гриценко.

За його даними, сьогодні в Криму функціонує близько 600 шкіл, із них 7 - з українському мовою навчання, є школи з подвійною мовою навчання (російською і українською), а є школи з трьома мовами навчання (російською, українською і кримськотатарською).

- Мірою написання заяв батьками про необхідність викладання тією або іншою мовою, звичайно, такі умови будуть рівною мірою всім надані. Обмежень абсолютно жодних в Автономній Республіці Крим немає. Все залежить від того, скільки дітей висловлять бажання навчатися тою або іншою мовою, - наголосив голова ВР Криму.

А екс-постпред Президента в Криму Геннадій Москаль каже, що жорсткий контроль над виконанням президентського указу "здійснить перевірку на відповідність представників кримської влади своїм посадам".

Проблема україньскої мови в Криму існує, кажуть в Українській народній партії. Лідер кримських УНП-істів Олег Фомушкін вважає, що єдиний шлях до виконання указу – «кардинальна зміна кадрової політики на території автономії, оскільки українізацію Криму гальмують безпосередньо кримські чиновники».

- Сьогодні Крим - фактично єдиний регіон України (навіть у Донецьку справи кращі), де на місцевому рівні блокується використання української мови у державних органах влади, в суспільному житті, блокується відкриття україномовних шкіл, театрів, ВНЗ, - каже Фомушкін. Голова Кримської організації УНП ситуацію, що склалася з освітою в Криму, називає «примусовою русифікацією».

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає появу Указу Президента цілком виправданою, оскільки передбачає заходи, спрямовані на популяризацію в Криму української культури, задоволення національно-культурних потреб, всебічного розвитку та функціонуванню української мови у всіх сферах життя АРК та Севастополя.

- Сотні тисяч етнічних українців півострова не мають елементарних можливостей щодо задоволення своїх мовних та культурних потреб. Більше того, кримська влада штучно протидіє устремлінням української та кримськотатарської спільнот щодо відкриття шкіл із рідними мовами навчання та здійсненню інших заходів, спрямованих на духовне та мовне відродження української та кримськотатарської спільнот. У Криму, попри волю людей та їх законних прав, місцева влада стимулює процеси штучної асиміляції та русифікації суспільства, - каже заступник голови Меджлісу.

Лідер кримських комуністів Леонід Грач раскритикував президентський указ в пух і прах. ...Грач вважає, що документ спрямовано насамперед не «на зміцнення української мови, а на знищення російського духу в Криму».

- З давніх-давен увібравши в себе з кров`ю матері рідну російську мову, одухотворений російською культурою, російською історією, російською і радянською військовою славою, доблесний Кримський півострів стоїть кісткою в горлі у помаранчевої влади. Поява такого указу свідчить про наступ на конституційні засади Кримської Конституції, про грубий тиск на автономію. Влада виступила проти волі переважної більшості кримських громадян, які є етнічними росіянами, - каже Грач.

На його думку, у відповідь на цей Указ «кримчани мають об`єднатися і активно відстоювати своє конституційне право на застосування російської мови у всіх сферах, боротися проти спотворення і паплюження історії».

Критикують указ Президента Віктора Ющенка і кримські активісти Блоку Вітренко «Народна опозиція». Так, лідер кримських «вітренковцев», депутат Верховної Ради АРК Валерій ІВАНОВ заявив, що «йде напад на російську мову».

- Це не номерні знаки у своїх знімати! Це українізувати Крим! Для чого? - обурився Іванов.

... Про те, що мовна проблема існує свідчить хоча б той факт, що ця тема провокує палкі суперечки та всезагальне обливання брудом, коли настрої сторін, які сперечаються, зашкалюють... Загострення цього питання вигідне, насамперед, політикам...Тому і не поспішають вирішувати цю проблему. Бо на чому ж тоді спекулюватимуть на наступних виборах?!

Антон Ярош.