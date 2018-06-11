«Плівки Москаля»: чи буде друга серія

У Криму триває «плівковий скандал». Телефонна «компра», оприлюднена наприкінці 2007-го, аукається і в новому році…

Нагадаємо, 28 грудня міліцейський генерал, депутат українського парламенту Геннадій Москаль оприлюднив у Сімферополі аудіозапис телефонної розмови осіб, голоси яких схожі на голоси спікера кримського парламенту Анатолія Гриценка, Анатолія Могильова (під час запису він займав посаду начальника міліції Криму) та скандально відомого депутата Верховної Ради Криму Олександра Мельника, якого деякі пов`язують з угрупованням «Сейлем». На плівці чоловік з голосом Мельника та чоловік з голосом Могильова обговорюють кандидатуру на посаду одного із заступників начальника Главку… На скликаній у той же день прес-конференції пан Гриценко назвав аудіозапис «маячненою» та заявив про свій намір звернутись до прокуратури з вимогою провести перевірку за фактом незаконного прослуховування його телефонних розмов…Пан Могильов на скликаній вже в новому році прес-конференції завив, що «цей запис сфальсифікований». Пан Мельник міліцейські заяви пана Москаля поки не коментує…

Нарешті, Гриценко написав заяву в Генеральну прокуратуру України (в усякому разі, в цьому він переконував днями журналістів).

- Я, як і обіцяв, написав заяву Генеральному прокуророві України для того, щоб перевірили автентичність запису і ухвалили рішення про порушення кримінальної справи по факту або підробки запису, або обнародування цілком таємних матеріалів, якими можуть розташовувати тільки спецпідрозділи. Я чекаю перевірки Генеральної прокуратури України. Хай вона дасть відповідь, - заявив кримській спікер (цітується по КІА).

Гриценко при цьому порадив Москалю займатися розробкою законопроектів, а не «прослуховуванням телефонних розмов громадян України».

- У мене виникає питання, яким чином народний депутат України замість ухвалення нормативно-правових документів займається прослуховуванням або фальсифікацією записів тих або інших громадян України. У такому разі громадяни України не можуть відчувати себе вільними, коли в пресі у будь-який момент може з`явитися запис їх розмов, - підкреслив голова ВР автономії...

У відповідь Москаль, що "намалювався" у Сімферополі, заявив: хай звертається в лігу сексуальных реформ…

- Я ему рекомендовав звернутися в лігу сексуальных реформ, більше я йому абсолютно нічого рекомендувати не можу. Ну і що, куди він ту заяву?.. Що Генпрокуратура може мене заставити сказати, звідки в мене це плівка? – дивувся генерал-депутат.

Він додав, що плівка це його "власність, як народного депутата України і крапка".

- Я не ходив і не буду ходити в Генеральну прокуратуру, - підкреслив Москаль.

Депутат також додав, що якщо кримському спікеру однієї плівки недостатньо, то в слідующий раз - привезе 20.

- Якщо хоче Гриценко почути більше, я в слідующий раз привезу плівок двадцять, якщо йому однієї замало. Щоб він менше скаржився, а мав би більше головної болі…

Ну, добре, чекаємо!