Пташку жалко

У Криму знову пташиний грип! Якщо кілька років тому вірус зафіксували у Джанкойському, Нижньогірському, Сімферопольському та Советському районах півострова, то сьогодні вогнище пташиного грипу - у Красногвардійському районі.

Лабораторне дослідження в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи виявлено к-ДНК вірусу пташиного грипу типу А субтипу Н5N1 в птахівничому підприємстві «Лобзенко», що в селі Рівне Красногвардійського району півострова. У господарстві, де утримується близько 25 тис. голів курей, з 15 по 17 січня була зафіксовано загибель птиці (заначимо, що впродовж 2007 року птахоферма неодноразово інспектувалося службою ветмедицини Красногвардійського району. За порушення ветеринарних вимог щодо утримання птиці приватний підприємець тричі притягався до адмінвідповідальності).

Фахівці намагалися не допустити вірус за межи села Рівне. За допомогою ДАЇ було обмежено рух транспортних засобів у районі вогнища захворювання, МНСники, представники ветслужби і Мінохорони здоров`я проводили моніторинг з метою перевірки самопочуття людей. Керівникам птахогосподарств, незалежно від організаційно-правової форми власності, були надіслані рекомендації забезпечити працівників засобами індивідуального захисту на випадок виникнення пташиного грипу та організації особливого режиму роботи. Міністерство охорони здоров’я України дало доручення Українському центру грипу та ГРВІ МОЗ України забезпечити моніторинг циркуляції вірусів грипу і захворюваності, негайно інформувати МОЗ України про випадки виділення вірусу грипу й масові захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі серед працівників птахогосподарств…

В п`ятницю, 18 січня, у Криму встановили три зони контролю ситуації. Перша зона у радіусі 5 кілометрів.

- Це зона жорсткого моніторингу, де проводиться утилізація птиці на підприємстві «Лобзенко». Рятувальниками МНС і фахівцями ветмедицини здійснюється подвірний обхід, беруться зразки птиці для лабораторного контролю. У цій зоні проводяться карантинні заходи та подвірні обходи, - розповів керівник прес-служби МНС Ігор Кроль.

Друга зона – це зона контролю у радіусі 25 км. Тут триває контроль за станом птахів у приватних садибах і спеціалізованих господарствах.

- Заборонено ввезення та вивезення живої птиці, товарних та інкубаційних яєць і продуктів птахівництва та заборонена їх реалізація, - відзначив керівник прес-служби МНС.

Третя зона спостереження – це вся територія півострова, де посилений ветеринарний контроль за захворюваністю птахів і заборонене полювання на дику птицю...

Фахівці прийняли рішення: знищити всіх птахів на підприємстві, де виявлений вірус (тобто майже 25 тисяч голів). Біля птахоферми викопали котлован, куди скидали птахів. Роботи проводилися у цілодобовому режимі позмінно. До середини дня 19 січня повністю завершено утилізацію курей.

Державний комітет ветеринарної медицини України повідомляє: ситуація на птахофермі у Красногвардійському району знаходиться під контролем.

Нових вогнищ захворювання не виявлено, кажуть рятувальники.

Але немає гарантій, що вогнище вірусу H5N1 в Красногвардійському району – єдине в Криму...