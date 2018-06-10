Довга дорога до СОТ

Україна заявила про своє прагнення стати членом Світової організації торгівлі (СОТ) ще у 1993 році. Історія переговорів про вступ до цієї організації повчальна. На прикладі нашої держави можна писати підручники, що не потрібно робити при вступі до СОТ.

Після 14 років із моменту початку переговорів країни-члени Світової організації торгівлі та Україна досягли фінальної стадії узгодження щодо вступу нашої держави до СОТ. Європейський Союз вже привітав країну із завершенням процесу переговорів. Крапку у переговорному процесі щодо поставили Комісар ЄС Пітер Мандельсон та віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря. Вони досягли взаємно прийнятного рішення про ставки експортного мита.

Україна очікує, що рішення про її приєднання до Світової організації торгівлі може бути ухвалене 5-6 лютого на засіданні Генеральної Ради СОТ. За словами голови парламенту України Арсенія Яценюка, «є всі шанси», що «буквально 5-го числа буде рішення Генеральної ради Світової організації торгівлі» щодо України.

Європейська комісія запропонувала Раді Євросоюзу підтримати вступ України до Світової організації торгівлі. Як ідеться у пояснювальній записці до проекту рішення Ради ЄС, сьогодні для формальної підтримки членства України в СОТ з боку Євросоюзу має бути ухвалене рішення Ради ЄС. У документі зазначається, що на момент приєднання до СОТ на промислові товари середні ставки імпортного мита в Україні становлять 4,91%, і будуть знижені до 4,81%. Перехідний період від 1 до 5 років встановлено лише по 226 позиціях промислових товарів. При цьому лише на 71 тарифну позицію ставки мита становитимуть 15% і вище, і тільки на 5 тарифних позицій – залишаться на найвищому рівні в 25%. При цьому на продукцію паперової промисловості, медичне обладнання, фурнітуру та іграшки мита будуть скасовані, в деяких інших секторах вони становитимуть менше 1% (обладнання для сільського господарства – 0,71%, для будівництва – 0,35%, продукція металургії – 0,22%, фармацевтичної промисловості – 0,05%) та ін.

У пояснювальній записці також зазначається, що Україна взяла на себе зобов’язання не застосовувати дискримінаційних обмежень до іноземних компаній в переважній більшості секторів сфери послуг. Україна, зокрема, не брала зобов’язань лише щодо таких сфер послуг, як послуги з безпеки та розслідувань, аудіовізуальні послуги, послуги космічного транспорту, послуги з буксирування та розвантаження на морському й залізничному транспорті. У сфері фінансових послуг в Україні протягом 5 років після вступу не працюватимуть прямі філіали страхових компаній, а після перехідного періоду збережуться певні обмеження на їхню діяльність.

Україна вступить до СОТ через 30 днів по тому, як Верховна Рада ратифікує угоду про вступ. На ратифікацію держави мають півроку від схвалення Світовою організацією торгівлі їхнього вступу. Під час візиту до Брюсселя глава уряду України Юлія Тимошенко заявила, що, майбутня СОТівська угода, швидше за все, буде ратифікована всіма парламентськими фракціями, за винятком комуністів.

Але у вступі до СОТ є певні ризики. Так, за словами міністр аграрної політики України Юрія Мельника, у ”зоні ризику” опиняться цукрова, молочна галузі та виробництво овочів, оскільки вони базуються на дуже дрібних господарствах, які не можуть повністю відповідати показникам якості і стандартам, що висуваються. При цьому міністр відзначив, що вступ України до СОТ - це великий шанс для країни заробляти на світових ринках, які по деяких позиціях нині стали дефіцитними. Мельник додав, що при вступі України до СОТ «особливих знижок нам ніхто робити не буде». За його словами, до двох основних вимог належать безпека продукції та її конкурентоспроможність. Їх виконання дозволить Україні успішно конкурувати на світових ринках, переконаний міністр агрополітики.

...наш «довічний сусід», як днями назвав Росію президент України Віктор Ющенко, поки що не вступила до СОТ. Тривають переговори. Але, як зазначив, перебуваючи у Криму, Голова українського парламенту, для України «критично важливий» вступ РФ до Світовоі організації торгівлі. «Ми тоді в рівних умовах, тоді у нас є об`єктивний і зрозумілий майданчик для вирішення всіх торгових суперечок, ми тоді партнери», - відзначив голова ВР України. Яценюк наголосив, що Україна «повинна зробити все» для швидкого прийняття Росії до СОТ…