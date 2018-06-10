«Месседжи» Яценюка

Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк 29-30 січня перебував із робочим візитом у Криму. Спікер за два дні встиг оглянути самозахоплення землі, провести декілька нарад, круглий стіл у прямому ефірі ДТРК «Крим» та записати інтерв´ю для телеефіру ЧТРК...Про що говорив український спікер у Криму?

Тема №1: Земля й люди

Голова ВР України зазначив, що сьогодні в Криму у нього виникло відчуття дежавю - оскільки проблеми в земельній сфері всі ті ж самі.

- Я в 2001 році сюди приїхав міністром економіки, і у мене певне дежавю: за 8 років нічого не змінилося, тільки ситуація гірше стала саме в цьому питанні, на превеликий жаль. 8 років пройшло – ті ж самі проблеми: нефінансування облаштування кримськотатарського населення - з одного боку, з іншого боку - невирішення питань щодо земельних ділянок, з третього боку – фактичне протистояння, і з четвертого боку, найстрашніше, що сьогодні відбувається, – ми генеруємо структурні, латентні, міжнаціональні конфлікти, - зазначив голова ВР України.

Яценюк заявив, що виступає проти будь-яких незаконних проявів, зокрема - самовільних захватів земельних ділянок.

- Я категорично виступаю проти будь-яких незаконних проявів, у тому числі і самозахватів земельних ділянок, - підкреслив голова українського парламенту.

За словами Яценюка, таких явищ, як самозахвати, не повинно бути в європейській державі. Він наголосив, що його позиція щодо земельних питань базується виключно на Конституції України.

- У Конституції чітко передбачено: земля – це власність народу України, пункт другий цієї Конституції – кожен має гарантоване право на землю, але всі рівні в правах, - сказав голова українського парламенту.

Тому, підкреслив Яценюк, усі політичні домовленості, не підкріплені законодавством, не повинні мати місця в земельному питанні, тому що земля «не шарашкіна контора».

Яценюк заявив, що має намір звернутися до Президента України з пропозицією скликати засідання Ради національної безпеки й оборони щодо розв’язання проблеми самовільного захоплення земель в Автономній Республіці Крим.

- Я буду ініціювати перед Президентом питання про скликання РНБО, де ми спробуємо вийти на комплексне рішення, – сказав голова ВР.

За словами Яценюка, він пропонуватиме розглянути на засіданні РНБО методологію виділення земельних ділянок тим, хто цього потребує.

Водночас Яценюк наголосив, що ухвалення закону, який би, зокрема, передбачав і визначення поняття статусу депортованого, є ключовим питанням наступної сесії парламенту. Він уважає, що в основу такого документа може бути покладений закон 2004 року щодо цього питання, ветований тодішнім Президентом Леонідом Кучмою.

Тема №2: Україні НАТО поки не світить

Яценюка в Криму просто задовбали запитаннями про НАТО. За два неповні дні спікер почув, як мінімум, три таких запитання…

Питання вступу України до Північноатлантичного альянсу сьогодні не стоїть на порядку денному, заявив він.

- Питання вступу до НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному взагалі. В кращому разі вступ до НАТО здійсниться через років десять, - заявив голова ВР України.

Коментуючи підписання листа до Генсека НАТО про бажання України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, Яценюк заявив, що він як голова ВР лише відобразив позицію українських парламентаріїв, які в 2002-2003 році більшістю проголосували за те, що необхідно вступати до НАТО. «Які питання! За те, що проголосували, те й є в листі», - заявив А.ЯЦЕНЮК. При цьому, наголосив Яценюк, він наполягав на своєму підписі під листом, щоб там було відмічено пункт про необхідність проведення референдуму перед вступом України до НАТО.

Голова ВР також зазначив, що за рівнем співпраці з НАТО треба брати приклад з Росії. - Росія співробітничає з НАТО в рамках 12 комітетів, а Україна лише в рамках 8 комітетів, - сказав він.

- Україна ніколи не зробить кроків, які йшли б врозріз з російською позицією і тим або іншим чином обмежували права Російської Федерації, - додав голова ВР, зазначивши при цьому, що потрібно поважати суверенне право кожної країни співпрацювати з тими або іншими організаціями та блоками

Тема №3: Вивчайте китайську!

- Мовне питання повинне лежати в площині мовних можливостей людини. Людина повинна розмовляти англійською, людина повинна розмовляти німецькою, французькою... Та й китайську мову, до речі, давно пора вивчити. У Китаї економіка найшвидше росте, величезне населення, - заявив спікер.

За його словами, коли немає бажання працювати, вчитися, люди піднімають питання мови.

– Коли немає бажання працювати, коли немає бажання вчитися, ми піднімаємо питання мови, НАТО, території, відносин з Росією, відносин із Заходом. Іноді це від бідності… Не можна цього робити, потрібно займатися собою, покращувати себе, заробляти гроші для країни, для окремо взятої сім`ї, покращувати власний стан, вчитися. Тоді всі ці питання відійдуть на задній план…, - каже спікер.

Тема №4: Крим «їде на старому багажі»

Проблема курортної сфери Криму в першу чергу полягає в сервісі і в можливості ключових іноземних компаній зайти на ринок півострова, заявив Яценюк.

За його словами, попри дивлячись те, що в Криму є тенденція щодо поліпшення в курортній сфері, проте поки що півострів «їде на старому багажі».

- Це старий багаж пострадянських країн і тієї клієнтури, яка їде. І старий багаж – це, власне, самі українці, які їдуть відпочивати до Криму, - сказав Яценюк.

Він зазначив, що сьогодні в туристичній сфері Криму практично не представлені світові бренди.

- А якщо не приходить світовий бренд, не приходять нові технології сервісу. Не приходить нова технологія сервісу, нема з ким конкурувати. Нема з ким конкурувати - всі живуть у цьому сірому болоті, всі задоволені, всі щасливі. Всі живуть від сезону до сезону. Прийшов сезон, максимально треба заробити за цей сезон, а там - хоч трава не рости, - заявив Голова парламенту країни.

За його словами, щоб до Криму зайшли ключові іноземні бренди, потрібно підготувати пакет документів: починаючи від земельної ділянки і закінчуючи підведенням інфраструктури на цю ділянку.

- Треба зробити одну просту річ: треба в першу чергу для уряду і для Верховної Ради Криму ухвалити рішення – підготувати пакет документів, починаючи від земельної ділянки і закінчуючи підведенням інфраструктури на цю ділянку. Тільки не земельна ділянка в Нижньогірському районі, а декілька ключових інвестиційних проектів на ПБК запропонувати світовим брендам, - відзначив Голова ВР України.

Він додав, що якщо до Криму зайде такий бренд, то він стане локомотивом, «який за собою заведе клієнтуру, гроші і можливості».