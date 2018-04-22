Кшиштоф Зануссі в своєму новому фільмі знімає одразу трьох Ступок

Кінокомпанії Sota Cinema Group (Україна) і «Студія документальних і художніх фільмів» (Польща) приступили до завершуючого етапу зйомок українсько-польського фільму всесвітньовідомого режисера Кшиштофа Зануссі «Серце на долоні». Для цього до Києва прибула польська делегація з 29 чоловік на чолі з Кшиштофом Зануссі, а також золотий лімузин для зйомок. Місцями для зйомок стали старі дворики Подолу та аеропорт Бориспіль.

У старому дворику на Подолі знімали сцени нічлігу бомжів, куди потрапляє юний Штефан (головний герой у виконанні Марека Куделка). За сценарієм фільму, Штефан залишився без дому. В аеропорт Бориспіль повинен приземлитися приватний реактивний літак з головним героєм – олігархом Костянтином (Богдан Ступка) і його американським партнером на борту. Саме в аеропорту відбудеться зустріч двох героїв – олігарха та молодого папараці (Дмитро Ступка), яка стане їхньою першою спільною роботою.

Сценарій нового фільму написав Кшиштоф Зануссі за ідеєю відомого польського письменника та сценариста Анджея Мулярчика, автора повісті «Post Mortem. Катинська повість» і сценарію резонансного фільму Анджея Вайди «Катинь».

– Наш фільм про те, як старий цинічний мільйонер для досягнення своєї мети, тобто для того, щоб дістати серце для трансплантації, проголошує принцип заперечення усіляких цінностей, програму повного релятивізму, що перекреслює весь сенс життя. А у фіналі герої міняються ролями – багач вирішує змінити своє життя, а молода самовбивця-невдаха відкриває позитивні цінності. Ну а глядачеві належить задуматися над тим, чи не є декларований релятивізм лише небезпечною пасткою для душ, які заблукали, – сказав режисер стрічки Кшиштоф Зануссі.

Головну роль у «Серці на долоні» виконує відомий український актор Богдан Ступка, а партнером Ступці вибраний молодий польський актор Марек Куделко.

Цей фільм є продовженням творчої співпраці Кшиштофа Зануссі та Богдана Ступки: до цього український актор грав у телепостановці за п`єсою Жана Ануя «Жайворонок».

– У акторській справі, окрім таланту і праці, є везіння. Я везучий на таких талановитих режисерів як Кшиштоф Зануссі, Єжи Гофман і Кіра Муратова, які пропонують мені ролі, де потрібна не просто моя присутність, де є доля, – зазначив Богдан Ступка перед зйомками.

У новому фільмі знімаються такі українські актори, як Остап Ступка, Юрій Сак, Борис Абрамов, а також дебютує в повнометражному кіно Дмитро Ступка. А мати героя Богдана Ступки виконає одна з улюблених актрис режисера – 92-річна Ніна Андрич.

Продюсерами картини виступили з українського боку Олег Кохан, а з польською – Владжімеж Нідерхаус.

– Усі актори говорять польською, – каже продюсер картини Олег Кохан. – Це було непростим завданням навіть для Богдана Ступки. Але всі з нею справилися просто блискуче. А після закінчення монтажу ми продублюємо картину на українську.

Уперше для забезпечення державної підтримки кінопроекту був підписаний меморандум між Службою кінематографії Міністерства культури і туризму України та Польським кіноінститутом. Бюджет проекту більше 1,5 мільйони євро.

Знімальний період "Серця на долоні"займе 60 днів, а його прем`єра запланована на початок 2009 року одночасно в двох країнах.

Мар’яна Сокольська

Фото прес-служби кінокомпанії Sota Cinema Group