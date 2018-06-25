Невідомий колекціонер виставив 37 картин Бурлюка
У столичному Музеї російського мистецтва показують 37 робіт художника-футуриста Давида Бурлюка. Їх надав київський колекціонер, який побажав залишитися невідомим...
У столичному Музеї російського мистецтва показують 37 робіт художника-футуриста Давида Бурлюка. Їх надав київський колекціонер, який побажав залишитися невідомим.
|Художник-футурист Давид Бурлюк намалював картину ”Портрет сина” у реалістичній манері
Йому найбільше припала до душі картина ”Букет”, намальована в стилі постімпресіонізму. У 60-х Горбачов намагався організувати виставку Бурлюка в Києві:
– Ми довго листувалися з Бурлюком. 1962-го він попросив мене допомогти організувати тут свою виставку. Але комуністичний мінкульт рішуче відмовив емігрантові. Він повіз свої картини до Праги, там вони мала шалений успіх.
1998-го Музей українського мистецтва Варвари й Богдана Ханенків організував виставку, яку назвав ”З поверненням, пане Бурлюк”. Зібрали твори митця з українських музеїв.
– Їх тоді було приблизно 40, – веде далі мистецтвознавець. – Кілька його полотен має також бізнесмен Віктор Пінчук, але не хоче про це розповідати. Власники дорогих картин побоюються грабіжників.
Бурлюк – уродженець хутора Семиротівщина Лебединського району на Сумщині. На хуторі жили єврейські родини. Батько Давида управляв панськими маєтками, мати була дворянського роду, цікавилася мистецтвом. Навчався Бурлюк у Москві, там захопився імпресіонізмом.
|”Сюрреалістична композиція” написана 1939 року в Нью-Йорку
Після революції 1917 року художник емігрував до Японії. У листах хвалився Горбачову, що вивчив японську мову – писав, що японські слова схожі на російські мати. 1922-го перебрався до США. Останні 45 років жив у Нью-Йорку, нині там є музей Бурлюка. 1997-го його полотно ”У церкві” продали на англійському аукціоні ”Сотбіс” за $650 тис. Це рекордна ціна для українського живопису. Митець помер у 85 років, створив 15 тис. полотен.
Виставка триває до 23 лютого.
Світлана Корженко, "Газета по-українськи"