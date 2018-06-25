Невідомий колекціонер виставив 37 картин Бурлюка

У столичному Музеї російського мистецтва показують 37 робіт художника-футуриста Давида Бурлюка. Їх надав київський колекціонер, який побажав залишитися невідомим.

– Колекція підібрана блискуче, всі картини однаково сильні. Ціна кожної починається від 40 тисяч доларів. Це пізні роботи, а ранні полотна коштують сотні тисяч, – каже мистецтвознавець Дмитро Горбачов.

Йому найбільше припала до душі картина ”Букет”, намальована в стилі постімпресіонізму. У 60-х Горбачов намагався організувати виставку Бурлюка в Києві:

– Ми довго листувалися з Бурлюком. 1962-го він попросив мене допомогти організувати тут свою виставку. Але комуністичний мінкульт рішуче відмовив емігрантові. Він повіз свої картини до Праги, там вони мала шалений успіх.

1998-го Музей українського мистецтва Варвари й Богдана Ханенків організував виставку, яку назвав ”З поверненням, пане Бурлюк”. Зібрали твори митця з українських музеїв.

– Їх тоді було приблизно 40, – веде далі мистецтвознавець. – Кілька його полотен має також бізнесмен Віктор Пінчук, але не хоче про це розповідати. Власники дорогих картин побоюються грабіжників.

Бурлюк – уродженець хутора Семиротівщина Лебединського району на Сумщині. На хуторі жили єврейські родини. Батько Давида управляв панськими маєтками, мати була дворянського роду, цікавилася мистецтвом. Навчався Бурлюк у Москві, там захопився імпресіонізмом.

– 1911-го він познайомився з Володимиром Маяковським і став ідеологом футуризму, – розказує співробітниця музею 48-річна Олена Буринська. – Щодня давав Маяковському по 50 копійок, щоб той писав не голодуючи. Коли художник Ілля Рєпін хотів намалювати портрет поета Велимира Хлєбнікова, той заявив: ”Мій портрет створив сам Бурлюк. Я в нього схожий на трикутник”.

Після революції 1917 року художник емігрував до Японії. У листах хвалився Горбачову, що вивчив японську мову – писав, що японські слова схожі на російські мати. 1922-го перебрався до США. Останні 45 років жив у Нью-Йорку, нині там є музей Бурлюка. 1997-го його полотно ”У церкві” продали на англійському аукціоні ”Сотбіс” за $650 тис. Це рекордна ціна для українського живопису. Митець помер у 85 років, створив 15 тис. полотен.

Виставка триває до 23 лютого.

Світлана Корженко, "Газета по-українськи"