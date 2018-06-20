Жадан і «Ефіопія» – красиве і корисне

Великий фанат мультиків про Спанч Боба, невтомний мандрівник, почесний драгдилер (у хорошому сенсі) української літератури, преподобний Жадан-і-Жадан на два дні завітав до Києва. Ну і звісно ж, не з порожніми руками. Презентував довгоочікувану збірку нових віршів “Ефіопія”. Взагалі книга вміщує не лише вірші, а й есеї, але, за словами автора, її варто сприймати як єдине ціле.

За долями польових командирів, моряків, кур’єрів, повій, наркодилерів і торчків бачиться не “глибоке соціальне підгрунтя”, а насамперед подорожі в пошуках землі обітованої, місця, до якого постійно звертаєшся у думках, і якого неможливо дістатись.

Їхні маршрути – ніби тонка географія ліній на людській долоні.

“Там співи матросів пливуть догори,

й між ними пісня твоя,

й піднявши зелені свої прапори,

лежить Ефіопія ...

...

І кожному, хто потрапив туди,

хто, зрештою, не потонув,

вдосталь буде хліба й води,

цукру і тютюну ”.

Не будемо займатися пророкуванням щодо довгого і щасливого життя у віках цієї збірки, тим більше цього явно не буде, якщо “Фоліо” не надумається перевидати її у твердій палітурці і на ліпшому папері. У Києві Жадан мав, за його ж словами, “великий творчий вечір”, який складався з трьох виступів. “Ось про це і поговоримо”...

Були такі божевільні, яким вдалося потрапити на всі три зустрічі з Сергієм (Університет Шевченка, книгарня “Є” і Могилянка). Дехто з цих осіб, наприклад, під час кожного виступу доймав поета запитаннями на кшталт “Чи погодилися б Ви читати вірші у протигазі?” або “Чому у Ваших віршах стільки проституток?”. Жадан тримався мужньо. Відбивався як міг. Взагалі, на мою думку, Сергій – людина з унікальним даром: на найдебільніші запитання давати найдотепніші відповіді.

Ну, але про все по порядку. Як “в міру божевільні” ми завітали на два виступи Жадана. :)

Книгарня “Є”... ... давно вже не бачила такого аншлагу. За 15 хвилин до початку – не те, що сісти, - стати немає де. Жадан з’являється майже вчасно. І відразу запрошує не соромитися і підходити ближче: “Можете на сцену сідати, можете вірші свої почитати”. Все, відступу назад немає: у разі пожежі евакуюватися можна буде хіба через вікно.

Поет “скаржиться”, що ніхто зі “старших колег” не прийшов його підтримати, тож вести презентацію він буде сам-один. Без довгих “прелюдій” резонно пропонує: “Давайте я просто почитаю вірші”.

Сергій Жадан - один з небагатьох майстрів слова, які годинами можуть читати свої вірші напам’ять. До речі, як виявилось, не лише свої. На чиєсь зауваження Жадан миттєво реагує:

“Із поля дівчина утомлена прийшла

І, хоч вечеряти дбайлива кличе мати,

За сапку — і в квітник, де рожа розцвіла,

Де кучерявляться кущі любистку й м`яти ”.

Каже, що з Максимом Тадейовичем їх зближує однаковий рядок про те, що “у щастя людського два рівних є крила”.

До речі, у новій збірці Жадан повернувся до силабо-тоніки і знову заговорив римами:

“Третій день крізь сутінь масну.

Третій день без спочинку і сну.

Я звик до піску і до холоду звик,

і в торбі у мене – вино і часник.

А під сукно, мов під листя смерек,

Зарито афганський крек ”.

Отож година читання віршів, а далі, ну що далі - ті самі дотепно-дурнуваті запитання і дотепні відповіді.

“І дивишся довго, мовби востаннє,

на чорні коридори й верстати,

маючи відповіді на всі питання,

які ніхто не захотів поставити ”

Поет, який колись украв Кортасара з бібліотеки піонертабору, каже, що намагається бути щирим у всьому, чим займається.

Варто зазначити, що до кінця зустрічі на полицях книгарні не залишилося жодного примірника презентованої новинки. Автографи Жадан роздавав і на книжках, і на постерах і на щоках. Шанувальниць...

Тих, “хто не зрозумів з першого разу” запрошено до Києво-Могилянської академії.

Третя частина “великого творчого вечора”

Читальна зала бібліотеки Антоновичів змогла вмістити значно більше слухачів. Публіка різноманітна: студенти, “колеги” (і старші й молодші), журналісти, футбольні фанати і просто шанувальники.

Як і можна було передбачити: вірші, записки, запитання. Як “фахові”: що для Вас - література, чи автобіографічні вірші, які мультфільми Вам подобаються..., (отут Жадан жвавішає), так і “дотепні”: чи допомагав Джа у написанні книжки (аякже! фінасово) , чи маєте водійські права (ні, не має – а от трактором керував), і, явно вистраждане, - Як сьогодні жити з професією український філолог.

Було і прохання прокоментувати гру українських команд в 1/16 Кубка УЄФА. Жадан каже, що бажає успіху Динамо з Валенсією, бо тоді у наступному колі кияни гратимуть з Металістом - “А вже вас ми точно обіграємо” – і просить не ображатися.

Хтось більше любить його прозу, комусь до вподоби римована поезія, деякі кохаються у білому вірші. Є такі, що можуть підійти і сказати, ну яку ж фігню ти оце написав. Байдужі нам не траплялися...

Що далі? Рок-опера, п’єса, кіно про порнофільм, відео-поезія, сольний альбом – та хіба мало царин, у яких Жадан – жадана особистість.

“І я хотів би в кінці життя

купитись на цей солодкий обман,

перш ніж відчалити без вороття,

перш ніж пірнути в чортів туман.

Сидіти й пити своє вино.

Дивитися смерті в просте лице

з друзями, котрі все знають давно,

знають, але не говорять про це ”.

Валенталка

Фото Тетяни Давиденко

Вірші - Сергія Жадана і Максима Рильського