Жадан і «Ефіопія» – красиве і корисне
Великий фанат Спанч Боба, невтомний мандрівник, преподобний Жадан-і-Жадан на два дні завітав до Києва... Фоторепортаж
Великий фанат мультиків про Спанч Боба, невтомний мандрівник, почесний драгдилер (у хорошому сенсі) української літератури, преподобний Жадан-і-Жадан на два дні завітав до Києва. Ну і звісно ж, не з порожніми руками. Презентував довгоочікувану збірку нових віршів “Ефіопія”. Взагалі книга вміщує не лише вірші, а й есеї, але, за словами автора, її варто сприймати як єдине ціле.
За долями польових командирів, моряків, кур’єрів, повій, наркодилерів і торчків бачиться не “глибоке соціальне підгрунтя”, а насамперед подорожі в пошуках землі обітованої, місця, до якого постійно звертаєшся у думках, і якого неможливо дістатись.
Їхні маршрути – ніби тонка географія ліній на людській долоні.
“Там співи матросів пливуть догори,
й між ними пісня твоя,
й піднявши зелені свої прапори,
лежить Ефіопія ...
...
І кожному, хто потрапив туди,
хто, зрештою, не потонув,
вдосталь буде хліба й води,
цукру і тютюну ”.
|“Ефіопія” – метафора, мантра, але не путівник
Були такі божевільні, яким вдалося потрапити на всі три зустрічі з Сергієм (Університет Шевченка, книгарня “Є” і Могилянка). Дехто з цих осіб, наприклад, під час кожного виступу доймав поета запитаннями на кшталт “Чи погодилися б Ви читати вірші у протигазі?” або “Чому у Ваших віршах стільки проституток?”. Жадан тримався мужньо. Відбивався як міг. Взагалі, на мою думку, Сергій – людина з унікальним даром: на найдебільніші запитання давати найдотепніші відповіді.
Ну, але про все по порядку. Як “в міру божевільні” ми завітали на два виступи Жадана. :)
Книгарня “Є”...... давно вже не бачила такого аншлагу. За 15 хвилин до початку – не те, що сісти, - стати немає де. Жадан з’являється майже вчасно. І відразу запрошує не соромитися і підходити ближче: “Можете на сцену сідати, можете вірші свої почитати”. Все, відступу назад немає: у разі пожежі евакуюватися можна буде хіба через вікно.
Поет “скаржиться”, що ніхто зі “старших колег” не прийшов його підтримати, тож вести презентацію він буде сам-один. Без довгих “прелюдій” резонно пропонує: “Давайте я просто почитаю вірші”.
|Дизайнер обкладинки "Ефіопії" - поет, перекладач стронґовський скромно стояв "на гальорці"
Сергій Жадан - один з небагатьох майстрів слова, які годинами можуть читати свої вірші напам’ять. До речі, як виявилось, не лише свої. На чиєсь зауваження Жадан миттєво реагує:
“Із поля дівчина утомлена прийшла
І, хоч вечеряти дбайлива кличе мати,
За сапку — і в квітник, де рожа розцвіла,
Де кучерявляться кущі любистку й м`яти ”.
Каже, що з Максимом Тадейовичем їх зближує однаковий рядок про те, що “у щастя людського два рівних є крила”.
До речі, у новій збірці Жадан повернувся до силабо-тоніки і знову заговорив римами:
“Третій день крізь сутінь масну.
Третій день без спочинку і сну.
Я звик до піску і до холоду звик,
і в торбі у мене – вино і часник.
А під сукно, мов під листя смерек,
Зарито афганський крек ”.
Отож година читання віршів, а далі, ну що далі - ті самі дотепно-дурнуваті запитання і дотепні відповіді.
“І дивишся довго, мовби востаннє,
на чорні коридори й верстати,
маючи відповіді на всі питання,
які ніхто не захотів поставити ”
Поет, який колись украв Кортасара з бібліотеки піонертабору, каже, що намагається бути щирим у всьому, чим займається.
|За власними зізнанням, “Ефіопія” – не найкраща книга (сам Жадан більше любить “Марадону”), але й не найгірша
Варто зазначити, що до кінця зустрічі на полицях книгарні не залишилося жодного примірника презентованої новинки. Автографи Жадан роздавав і на книжках, і на постерах і на щоках. Шанувальниць...
Тих, “хто не зрозумів з першого разу” запрошено до Києво-Могилянської академії.
Третя частина “великого творчого вечора”
|З модераторкою зустрічі Богданою Матіяш
|Інший погляд...
|Ми підстерегли поетів-"двотисячників"
Як і можна було передбачити: вірші, записки, запитання. Як “фахові”: що для Вас - література, чи автобіографічні вірші, які мультфільми Вам подобаються..., (отут Жадан жвавішає), так і “дотепні”: чи допомагав Джа у написанні книжки (аякже! фінасово) , чи маєте водійські права (ні, не має – а от трактором керував), і, явно вистраждане, - Як сьогодні жити з професією український філолог.
Було і прохання прокоментувати гру українських команд в 1/16 Кубка УЄФА. Жадан каже, що бажає успіху Динамо з Валенсією, бо тоді у наступному колі кияни гратимуть з Металістом - “А вже вас ми точно обіграємо” – і просить не ображатися.
Хтось більше любить його прозу, комусь до вподоби римована поезія, деякі кохаються у білому вірші. Є такі, що можуть підійти і сказати, ну яку ж фігню ти оце написав. Байдужі нам не траплялися...
|А солодкого "Жадана" не куштували?
Що далі? Рок-опера, п’єса, кіно про порнофільм, відео-поезія, сольний альбом – та хіба мало царин, у яких Жадан – жадана особистість.
“І я хотів би в кінці життя
купитись на цей солодкий обман,
перш ніж відчалити без вороття,
перш ніж пірнути в чортів туман.
Сидіти й пити своє вино.
Дивитися смерті в просте лице
з друзями, котрі все знають давно,
знають, але не говорять про це ”.
Валенталка
Фото Тетяни Давиденко
Вірші - Сергія Жадана і Максима Рильського