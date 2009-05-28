На Пейзажній алеї встановлять кота з лавкою (фото)

У Києві з`явиться нова оригінальна скульптура - кіт з лавкою.

«Кота ми вкриємо різноколірною мозаїкою, а в його пащі буде лавка, на якій можна буде посидіти. Сподіваюся закінчити роботу до дня Києва і вже в суботу чи неділю встановити скульптуру», - розповів виданню архітектор Костянтин СКРЕТУЦЬКИЙ.

Місце для кота вже вибрали - на Пейзажній алеї біля Історичного музею. До речі, К.СКРЕТУЦЬКИЙ збирається поселити на київських вулицях загалом аж 100 котів.

Сегодня