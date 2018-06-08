Сталкери відновили атмосферу Чорнобильської АЕС у центрі Києва

Збирались підписи на будівництво меморіалу жертв Чорнобильської катастрофи та організації всесвітнього змагання сталкерів…

3 жовтня, десь по полудні, на головній вулиці Києва почали збиратися хлопці та дівчата в дивних камуфляжних костюмах і респіраторах.

– Що відбувається? – запитання, яке найчастіше можна біло почути в пересічних громадян, які опинилися у цей же час на Хрещатику.

Одна старенька пані нервово бурмотіла собі під ніс: «Господи, чого вас так багато?».

У такій атмосфері розпочиналося відкриття міжнародного фестивалю S.T.A.L.K.E.R. – FEST 2009 (Сталкер – фест 2009).

Напередодні, 2 жовтня, у світі відбувся реліз третьої частини комп’ютерної гри "S.T.A.L.K.E.R. – поклик Прип’яті", що презентувала українська компанія GSC Game World. Тож фестиваль був присвячений популяризації цієї гри «made in Ukraine», що захопила увесь світ. Вона й породила сталкер-культуру взагалі.

На фестиваль приїхали сталкери з різних міст та країн.

На Майдані Незалежності було встановлено сцену, де виступали музичні колективи. Там же було організовано "комп’ютерну зону", де зібрався величезний натовп, переважно, підлітки.

У гейм-зоні кожен охочий міг відчути себе справжнім сталкером, і прийняти участь у командних лазерних боях. Таким чином організатори намагались відтворити атмосферу Чорнобильської АЕС у центрі Києва. Щоправда, за словами очевидців, вдалось це їм лиш частково.

Хтось сумлінно чекав на свою чергу, хтось навіть старався виштовхати сусіда з черги, щоб пограти в гру. Ну а хтось просто насолоджувався гарним суботнім днем, сидячи посеред вулиці, і спокійно граючи в карти, колупаючи ножем консервну банку, попиваючи пиво чи каву.

Ті, хто все ж таки дорвався до комп’ютерів, мали 20 хвилин, щоб безкоштовно протестувати гру. На пам’ять гравці отримували значок із логотипом сталкера.

Сьогодні гравці очікують на новий, цікавий сюжет, покращену графіку та анімацію, а також знайти відповіді на ті питання, що ставились у попередніх двох версіях.

У ході фестивалю збирались підписи на будівництво меморіалу жертв Чорнобильської катастрофи та організації всесвітнього змагання сталкерів. Також нагороджували авторів кращих малюнків і творів на тему сталкерів.

Концертну частину відкривав гурт Firelake (Фаєрлейк). Солістка гурту – руденька дівчина з голосом, від якого волосся стає дибки. Далі виступили вже всім відомі гурти "Тартак", "Скрябін", "Скай", ВВ, "Бумбокс".

Хтось намагався підійти поближче до сцени, лунала гучна музика, хтось фотографувався біля різних намальованих страхіть або з блідими хлопцями, що відігравали мутантів.

Ближче до вечора хлопці в дивних костюмах почали розходитись, але на Майдан підтягнулась просто молодь. Дехто просто хотів послухати улюблені гурти й гадки не мав, хто такі сталкери.

Цікаво, але протягом дня питання, а що відбувається, сьогодні якесь свято? Залишалися найбільш популярними на центральній вулиці столиці. Народ, вдосталь "відірвавшись", здебільшого так до кінця і не зрозумів, на чийому святі відгуляв.

Утім, не дуже дохідлива і зовсім ненав’язлива реклама заходу (у поганому розумінні цього слова), були чи не єдиним недоліком фестивалю. Про що, мабуть, слід поміркувати організаторам цього дійства – компанії GSC Game World, радіо Kiss Fm та телеканалу M1.

Багато ж з тих, хто розумів, що відбувається у центрі столиці, пробули на майдані практично весь день, і вважали, що атмосфера фестивалю дуже добре накладається на враження від виходу довгоочікуваної гри.

Руслана Ільченко (16 років)