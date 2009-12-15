Фільм про Довженка одержав головний приз кінофестивалю

Художньо-публіцистичний фільм українського виробництва "Довженко починається, або Сашка-реформатор" одержав головний приз міжнародного кінофестивалю в Дамаску.

Фільм розповідає про перші кроки в кіно всесвітньовідомого українського кінорежисера. Картина створена в стилістиці двадцятих років минулого століття, автори прагнули передати атмосферу й естетику німого кіно: чорно-біла плівка, небагатослівність субтитрів, виразна міміка акторів, закадрова фортепіанна музика.

Над фільмом працювали режисер Василь Домбровський, сценарист Сергій Тримбач, кінооператор-постановник Євген Калін, оператор Олексій Калін, постановники Євген Пітенін і Ігор Беляк.

Міжнародний фестиваль в Дамаску проводиться більше тридцяти років. На кінофорумі, який відбувся в листопаді цього року, у числі інших, свої роботи представляли режисери з світовим ім`ям Емір Кустуриця і Карен Шахназаров.

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