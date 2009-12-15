Ексклюзивний вечір Олега Лишеги
НаУКМА продовжує добру традицію
Національний університет “Києво-Могилянська академія” продовжує традицію літературних зустрічей у НаУКМА.
Сьогодні у Києві відбудеться ексклюзивний вечір поета, драматурга, перекладача, скульптора по дереву Олега Лишеги.
Олег Лишега - автор збірок «Великий міст», «Снігові і вогню», п’єси «Друже Лі Бо, брате Ду Фу», малої прози, перекладів з англійської мови. Разом із перекладачем Дж. Бресфілдом лауреат премії Американського пен-клубу за переклад англійською мовою збірки «Вибрані вірші Олега Лишеги» (2000). Олег Лишега – перший український поет, нагороджений цією премією.
Початок зустрічі – 18:00
Адреса: приміщення бібліотеки Антоновичів (вул. Сковороди, 2; читальна зала 25, другий поверх).
Модератор – Богдана Матіяш
Вхід вільний.