Михайло Кулиняк: Російські фільми в Україні не дублюються українською мовою

Міністр культури і туризму України Михайло Кулиняк відповів на питання УНІАН.

Скільки коштів отримає галузь культури та туризму в рамках держбюджету в 2010 році?

Ми розглянули бюджет на 2010 рік на засіданні уряду, галузь культури та туризму отримала 1,5 мільярда гривень. Культура виходить зі стану залишковості. Наші основні програми забезпечені. У вівторок (27 квітня. - УНІАН ) бюджет буде представлений у Верховній Раді.

На що підуть кошти бюджету? Які програми заплановано реалізувати?

Левова частка піде на видатки споживання – це заробітна плата працівників театрів, музеїв, навчальних закладів. На це буде спрямовано більшість коштів. Водночас, трохи з’явиться коштів на капітальні видатки, видатки розвитку. Намагатимемося їх рік від року збільшувати, щоб закупити інструменти, зробити ремонти, допомогти національним колективам, музеям. На це піде 3-5 відсотки від бюджету на культуру.

Заплановано відродження музею в Каневі та інші програми.

Скільки коштів виділено цього року на створення українського кіно?

Цього року – 21 млн. грн.

Ви відстоювали позицію стовідсоткового дублювання фільмів українською, що можете сказати наразі з цього питання?

Особисто мені комфортно переглядати фільми як українською, так і російською. У мене не виникає дискомфорту. Я відстоюю позиції того чинного законодавства, що існує. Це питання (питання дублювання – УНІАН) не регламентується наказом міністерства. Ми провели нараду у віце-прем`єра Володимира Семиноженка, і зрозуміли, що питання має політичну і фінансову складову. Прийнятий і підписаний президентом України Закон про кінематографію, який каже, що всі фільмокопії мають створюватися на території України. Ми повинні підготуватися. У нас є центр Довженка з копіювання фільмів. Він на 80% готовий до виконання цього закону. Ми спрямуємо зусилля, щоб держава виконувала вимоги щодо копіювання і дублювання фільмів.

Щодо мовного питання - рішення не є тільки за міністром, а й за урядом… Ми підійдемо до питання комплексно. Зробимо так, щоб усі, хто йде в кінотеатр були задоволені від перегляду фільмів. Дублювання є недешева справа. Коли топовий фільм дублюється українською мовою - фінансово він оправдується. А фільми арт-хаузні, коли робиться невелика кількість копій, не покривають затрати дублювання. І виходить, що деяку частину фільмів ми не бачимо. Можна давати фільми із субтитрами, на мові оригіналу. Є ще один нюанс… Гадаю, ви так само можете підтвердити, що російські фільми у нас не дублюються українською мовою. Коли поверх російської мови накладається український голос, як буває на телеканалах - це не стосується наказу міністерства культури України… Це є норма національної ради. Дуже багато маємо дзвінків і побажань людей, які відзначають, що це трохи ріжить слух, щоб унормувати цю позицію. Гадаю, найближчим часом ми вийдемо на спільне рішення, щоб усіх задовольнити.

Коли Закон про культуру буде, нарешті, прийнятий?

Закон розробляється з 1999 року. У 2007 році цей закон був погоджений і прийнятий на Кабміні, потім пішов у Верховну Раду, і, як пам’ятаєте, Раду тоді було розпущено, закон пробув там певну кількість часу, змінився уряд, і він повернувся на перепогодження…

Два роки перепогоджувався, у кінці минулого року знову вийшов на уряд. Були питання щодо соціальної складової з боку Мінфіну, але він був прийнятий у 2009 році. Зараз уряд змінився.

Я пообіцяв, що цей Закон буде прийнятий у найближчий час. Нещодавно він був розглянутий на урядовому комітеті, зараз готується висновок Мін’юсту, будемо намагатися на наступному засіданні уряду його розглянути - з соціальною складовою, що стосується працівників клубів, цирків і концертних організацій. Тому що ці представники були менше соціально захищені, ніж представники інших галузей.

Ми відстояли позицію цих категорій, заклали її в Закон. Потім подамо у Верховну Раду. Сподіваємося, Закон, буде підписаний президентом, і, вперше за 11 років поневірянь, буде прийнятий. Люди культури сприймуть це з великим полегшенням і радістю.

На Міжнародній туристичній виставці UІTT 2010 «Україна – Подорожі й Туризм» український туризм був представлений кількома туристичними компаніями. Натомість, збільшили свої стенди Єгипет, Ізраїль та Чеська Республіка. Що сьогодні відбувається у туристичній галузі і які проекти можуть врятувати внутрішній туризм?

Я скажу в цифрах. Після приєднання туризму до Міністерства культури в 2005 році фінансування було – 0. У 2006, майже до кінця року - 0. У 2009 році – аж 2,5 млн. грн. і ще були борги. Зараз на туризм у 2010 році закладено 12 млн. грн. Завдання держави в галузі туризму – держава має дати чіткі сигнали щодо правил у турбізнесі. Завдання держави, і один із заходів – реклама.

Туреччина витрачає великі кошти на рекламу за кордоном. Будемо діяти в рамках фінансування, і хоча б приймати участь у закоронних виставках. Я був на них - зацікавленість Україною надзвичайна. Наприклад, у Японії підходять десятки людей, кажуть: "Ми хочемо працювати з Україною, але не розуміємо, як". І це питання: «як?» - є питанням держави і міністерства. Фінансування звичайно не вистачає. Але внас стимул для розвитку туризму – Євро. Гадаю, турист до нас поїде… Намагатимемося, щоб турист поїхав до нас і після Євро.

Що буде надалі з галуззю туризму? Були пропозиції приєднати її у рамках Євро-2012 до спорту. Чи залишиться туризм у мінкультурі?

Будь-яке реформування – це великі фінзатрати. Держбюджет не готовий. Краще ці гроші спрямувати в справу. Якщо буде прийняте рішення надати туризму окремий статус – приймемо таке рішення.

Як планується рекламувати Україну за кордоном?

У мене була зустріч із послом Бразилії в Україні, де цьогоріч 120 років українській діаспорі. І ми вже зараз напрацьовуємо кроки щодо відзначення цієї дати. Ми відкриті до співпраці. Але ж поїздки до країн, навіть щоб представляти культуру там, не дуже дешеві…

Криза пішла на спад… Які очікування від майбутнього турсезону?

Для зменшення турпотоку немає жодних причин. Наступає економічна стабільність. Сподіваємося, що Крим буде з туристами і турсезон відбудеться добре.

Повідомлялося, що цього року Ізраїль відмінить візи. Що вам відомо з цього питання? У мене була зустріч з послом Ізраїлю в Україні Зіною Калай-Клайтман, і вона підтвердила, що до кінця року візи буде відмінено. Міністр туризму Ізраїлю теж підтвердив цю інформацію. Вони намагатимуться зробити це ще до осені. Також створять додаткові авіалінії.

Що б ви хотіли привнести в українську культуру, перебуваючи на посаді міністра?

За свою місію вважаю розвиток класичного мистецтва в Україні – щоб класичне мистецтво стало модним, щоб на нього почало більше ходити людей, бо у нас в оперному театрі зараз 50 на 50 – це іноземці… Тоді моя роль і місія буде виконана.

Розмовляла Анна Горпинченко