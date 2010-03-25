Україна та Ізраїль домовилися про збільшення авіарейсів між країнами з 28 до 42 на тиждень.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН міністр туризму Ізраїлю Стас МІСЕЖНІКОВ, який перебуває у Києві з візитом.

Крім того, за словами міністра, досягнуто домовленості про збільшення авіаперевізників з 2 до 3 від кожної країни. «Це великий прогрес, тому що з такою країною, як Росія, є лише один авіаперевізник з кожної сторони», - сказав С.МІСЕЖНІКОВ.

Він нагадав, що в Ізраїлі проживає 500 тис. вихідців з України.

За словами міністра, після скасування візового режиму, авіаперельоти здійснюватимуться не тільки з Києва, а й з інших міст України, оскільки вже не буде необхідності їхати до Києва для отримання візи.

Міністр нагадав, що минулого року Ізраїль відвідало 70 тис. українців, а Україну 40 тис. ізраїльтян. «Ми очікуємо, що зі скасуванням візового режиму Ізраїль відвідають у три рази більше туристів», - додав ізраїльський міністр.

С.МІСЕЖНІКОВ також повідомив, що на зустрічі з міністром туризму України Михайлом КУЛІНЯКОМ він запропонував підписати «туристичний договір» між країнами ще до того, як буде скасовано візовий режим.

За словами С.МІСЕЖНІКОВА, у травні Міністерство туризму Ізраїлю має намір запустити на СНД велику рекламну кампанію, яка сприятиме залученню російськомовних туристів до відвідання Ізраїлю.

Він ще раз підтвердив, що до вересня планується скасувати візи до Ізраїлю для українських громадян. Міністр відзначив, що немає перешкод для скасування віз. За його словами, після скасування віз з Росією у вересні 2008 року кількість туристів збільшилася в 4 рази за півтора роки. Крім того, збільшилися товарооборот і кількість авіарейсів. «Все це ми чекаємо після скасування віз з Україною», - сказав. С.МІСЕЖНІКОВ.