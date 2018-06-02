Усе починається з мами

Мама – як творець: художник, скульптор, створює новий унікальний витвір, але, на відміну від скульптур і картин, цей витвір – жива людина зі своїм баченням світу…Дню матері присвячується

Україна кожну другу неділю травня відзначає День Матері...

"Якщо говорити між нами, то все починається з мами", – такі слова є в одному дитячому віршику, що розповідали діти своїм матусям 8 травня, коли Україна святкувала міжнародний День Матері…

А й справді, як багато залежіть від матері у вихованні дитини, а отже, й у її дорослому житті. Те, що вкладає мати в своє дитя, супроводжуватиме її весь життєвий шлях. Мама – як творець: художник, скульптор, створює новий унікальний витвір, але, на відміну від скульптур і картин, цей витвір – жива людина зі своїм баченням світу, своїм ставленням до оточуючих, до землі, на якій вона живе, до себе самої. Такі живі витвори матерів наповнюють світ, і несуть у нього те, що було закладено в них у дитинстві.

Святкування Дня матері прийшло до нас із США. Воно було встановлено Конгресом США, як офіційне державне свято 8 травня 1914 року. Згодом, після Першої світової війни, це свято почали відзначати в деяких країнах Європи, а з 1929 року – і на Галичині.

У радянські часи про Свято Матері чомусь забули. Повернулося воно до нас лише у 1999 році, коли було підписано відповідний указ Президента України.

Свято Матері особливо популярне сьогодні на Західній Україні, де в цей день скрізь влаштовуються святкові вечори, виставки, концерти, дитячі забави. Але й у Києві воно не пройшло непоміченим. Зокрема, у культурному центрі "Кнігарні Є" 8 травня відбувся дитячий ранок, присвячений Дню Матері. Малечі, що прийшли в книгарню з матусями розповідали вірші, гралися в ігри, відгадували загадки, пригощалися цукерками і навіть демонстрували вишиваний народний одяг, як справжні моделі. – Мамине свято я зустрічаю, я для матусі віршик вивчаю, я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю" – декламувала маленька дівчинка у вишиванці й віночку. Любов до матері, якою б сильною вона не була, ніколи не зрівняється з материнською любов`ю, бо материнська любов не має меж, вона здатна все простити, усе стерпіти, усім пожертвувати, і віддати життя за свою дитину. Мимоволі згадуються жахливі епізоди Другої Світової війни, коли за кинутим у полум`я немовлям слідом кидалася його мама. Мабуть, тому шана до батьків і, зокрема до матері, є однією з Десяти Християнських заповідей, за виконання якої людині обіцяно Богом довголіття та добробут у земному житті.

Та не забуваймо, що заповідь про шану до батьків, як кожна із Десяти заповідей, охоплює більш широкі поняття. Це також любов до свого народу, свого краю, до своєї Батьківщини. Це готовність у разі потреби стати на її захист.

Ольга Фіщук