У Криму придумали оригінальний метод боротьби проти української мови

У Криму у понеділок, 19 березня, трощили телевізори, які транслюють передачі українською мовою. Таким чином скандально відома організація “Прорив” протестує проти обов‘язкових 50% ефіру українською мовою, якого вимагає постанова Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Як правило, русофоби та українофоби активізуються напередодні виборів. Соціологи дивуються: українців насправді не турбує мовне питання, у разі потреби люди використовують у своєму лексиконі дві мови.

20 телеекранів, прикрашених логотипами центральних каналів, вчора у Сімферополі розбили кувалдами. Це – знак незгоди з постановою Нацради про обов‘язкові 50 відсотків мовлення українською. Організатори акції переконують: вони не розуміють державної мови.

Російська визнана регіональною у двох областях України — Харківській та Донецькій. Цікаво, що у самому Донецьку міська прокуратура довела: це неправомірно, адже російську тут ще з 89-го захищає закон про мову.

Соціологи дивуються: найбільше за мову вболівають мешканці регіонів, де їй ніщо не загрожує.

"Долею російської мови найбільше стурбовані там, де взагалі практично немає українською мови і в тих географічних ареалах, де точно взагалі вона там і не з‘явиться, і ніщо російській мові не загрожує. І так само в Західній Україні, де стурбованість українською мовою, попри те, що ситуація з українською мовою є найкраща", - зазначив Олег Медведєв, політтехнолог.

З часу останнього перепису населення, а це 2001 рік, серйозних досліджень мовної проблеми не було. Тоді українську рідною вважали майже 70 відсотків людей. Нині – даних немає. Однак підрахували, що кожна п’ята дитина нині навчається російською, а майже половина українськомовних книжок друкують у Росії.

Українська чи російська – без різниці. Соціологи попросили громадян України визначити 30 проблем, які їх найбільше турбують. Мовне питання люди поставили на 24-26 місця.

За матеріалами “Факти”, ICTV