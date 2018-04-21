Відкрилася виставка, французьких й українських художників, “Виноград-Виноробство-Вино”

2 квітня 2007 року в Центральному будинку художника в рамках днів Франції в Україні “Французька весна”, відбулося офіційне відкриття виставки, французьких й українських художників, “Виноград-Виноробство-Вино”. На відкритті також відбулася презентація однойменного художнього каталогу.

На заході Були присутні представники Посольства Франції в Україні, Французького культурного центру, правління і члени Асоціації “Україна-Франція”, а також деякі митці.

Метою “Виноград-Виноробство-Вино” – популяризація українського вина, українських виробників вина, відкрити для французьких митців Україну та її творчий потенціал.

Президент Асоціації “Україна-Франція” Мирослав Попович, зокрема, зазначив, що йому спочатку не дуже була до вподоби ідея проведення цієї виставки, але згодом його думка змінилася.

“Чесно кажучи ідея належить віце-президентові товариства "Україна-Франція" Павлу Борисовичу Ротару. Я навіть спочатку поставився до неї скептично, і звичайно я мав рацію, тому що витягти зразу якихось відомих серйозних авторитетів французьких було неможливо. І була спочатку така не збалансована команда: з нашого боку такі зубри, як Тиберій Сільваші з учнями, а з Франції приїхали дві чи три особи, один з них фотограф, до того ж, українського походження.

Але вже зараз ми бачимо, що тут представлені порівну художники з обох сторін. І, як менеджер, можу сказати, що зала заповнена, і людям переважно подобається, і це свідчить про те, що певна робота була. А головне було не в цій роботі, а в тому що про цей наш пленер уже знають за кордоном і вже їдуть. І тим більше, що виявилося, що таких умов пентри-митці не зможуть отримати в себе у Франції: щоб їх годували й поїли. Але головне, що йде плідно процес спілкування. І він не в тому полягає, що одні кажуть: ти тут дав синьої фарби забагато, а тут у тебе перекосилася перспектива, а в тому що створюється певний душевний ансамбль, певний настрій, який власне виражає те, для чого ми це все робили.

Відчувається, що людям добре разом. Тут немає якихось страшних сцен, які б діяли на наші темні сторони душі. І навіть не має якогось такого чисто вакхічного, чогось такого від Бахуса, а є така золотиста радість буття, як вино в бокалі”, - зазначив філософ.

Також були представлені скульптури Олексія Владімірова, які, як на мене, відношення до вина не мають. Проте митець наголосив, що “усе, що має відношення до життя, усе має також відношення до вина”.

Оксана Климончук, фото Ксеня Сміх