В Україні підняли штрафи за нищення об’єктів культурної спадщини

12 жовтня вступив у дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини», що передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог законів у сфері охорони культурної спадщини. Відтак, за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин каратимуть штрафом до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (2550 грн) або обмеженням волі на термін до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Так, змінами, внесеними до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено, що ухиляння від підписання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини; порушення режиму використання пам’ятки культурної спадщини; проведення ремонтних, реставраційних, реабілітаційних робіт на пам’ятці культурної спадщини, зміну призначення пам’ятки культурної спадщини, її частин та елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні без письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини; ухилення від передачі в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов’язаних з нерухомими об’єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв та ін. накладається штрафом на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) і на посадових осіб — від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн).

За невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини щодо усунення порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини або створення перешкод для їх діяльності змінами передбачено накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн), за повторне вчинення зазначених дій — від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн).

Згідно зі змінами, внесеними до Кримінального кодексу України, незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини караються штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 грн) або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин караються штрафом до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (2550 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.