На Книжковому Миколаї фарбуватимуть ялинкові іграшки, робитимуть мотанки й визначать книжку року

Передноворічний книжковий ярмарок “МЕДВІН: Книжковий Миколай”, схоже, хоче позмагатися зі Львівським Форумом видавців. Крім того, організатори оголосили шорт-лист премії “Книжка року”.

Днями на прес-конференції у Главред-Медіа організатори розповіли, що цікавого відбудеться на ярмарку “МЕДВІН: Книжковий Миколай”, який пройде з 23 по 25 грудня в Києві, в Університеті фізвиховання та спорту біля метро “Республіканський стадіон” і в центрі котрого буде література для дітей.

Постійним тлом будь-якої літературної чи книжкової події сьогодні є криза ринку. Між іншим, як підрахував письменник і видавець Віталій Капранов, у державному бюджеті наступного року видатки на всі книжкові статті скорочено на 25%.

– У ситуації, коли з фінансами в державі все гірше, – сказав Едвін Задорожний, директор виставкової компанії Медвін, – хтось має підставити своє плече. А саме такі виставки є важливими для українського видавця, дозволяють йому збільшити продажі. Тим більше, що на нашому ярмарку традиційно масово представлена українська книжка, а ще книжки малих видавництв, котрі не так просто знайти звичайному покупцеві.

Попри кризу, кількість учасників зростає, і цього разу в ярмарку візьмуть участь більш як сто видавців. Судячи з того, що кажуть організатори, а також з газети “Друг читача”, Медвін усерйоз хоче позмагатися з Львівським форумом за статус головного книжкового ярмарку. Створити київський аналог Форуму, власне, намагаються вже досить давно – можна згадати хоч б передкризовий “Київський форум”, але результату це поки що не дало.

У львів`ян є такий козир, як давно розкручений бренд міжнародного масштабу. Крім того, у Львові є специфічна атмосфера, сприятлива для подібних заходів, величезний міжнародний літературний фестиваль з яскравими вкрапленнями інших мистецтв, компактне розташування фестивальних майданчиків. І ще одна вельми важлива річ – можливість “захопити” своїм духом практично весь центр міста. Натомість, у Києві є більше скупчення платоспроможних читачів і не така чітка часова прив`язка, можливість частіше проводити ярмарки. Побачимо, чи вистачить цього для виходу на рівень Львівського Форуму.

До переваг Медвіна тепер додалась іще одна – саме в рамках “Книжкового Миколая” відбудеться нагородження переможців найголовнішої української книжкової премії “Книжка року”.

– Ми вже сформували шорт-лист претендентів на перемогу, – повідомив президент рейтингу Костянтин Родик. – І в нього ввійшли книжки аж 77 видавців, що свідчить про зростання загальної якості книговидання, попри падіння кількісних показників.

Шорт-лист номінації “Красне письменство” оприлюднили тут же, на прес-конференції. Ознайомитися з ним можна, наприклад, на сайті «Буквоїд». Костянтин Родик відмовився прогнозувати переможців, але висловив свою позицію: на його думку, в українській прозі цього року відбулось лише три події – це книжки Сергія Жадана, Оксани Забужко та Валерія Шевчука.

На “Книжковому Миколаї” також планується проводити найрізноманітніші майстер-класи. Наприклад, студія “Червоний собака” зробить разом з дітьми мультфільм. Результати подібної співтворчості на минулому ярмарку – мультик за українськими народними загадками – можна побачити в Інтернеті.

Також дітей вчитимуть розмальовувати ялинкові прикраси. Власне, перший такий майстер-клас на прес-конференції показала майстриня з Клавдієвого Олена Луньова – вона намалювала на кульці зайця як символ 2011 року.

– Малювати на ялинкових прикрасах не дуже складно, якщо любиш це заняття, але часом тим, хто добре малює по рівних площинах, буває важко зорієнтуватись і правильно розташувати малюнок на кулі” – сказала художниця.

Інший майстер-клас буде присвячений лялькам-мотанкам. Про них розповіла та показала, як їх робити Олена Кольвах. Такі ляльки, каже вона, робили ще багато сот років тому, їх створення не забирало багато часу, котрого тоді на дітей не вистачало. Крім того, Олена Кольвах розповіла, чому в цих ляльок не було облич: “Обличчя не малювали, щоб у ляльку не вселилася душа, бо хто знає, якою та душа могла виявитись...”

Звичайно, крім майстер-класів на “Книжковому Миколаї” відбудуться і традиційні презентації, літературні акції, а також автограф-сесії.

Олег Коцарев