Що подарує киянам театральна весна

У тому, що весна є символом оновлення не тільки в природі, а й у репертуарі столичних театрів, переконують численні прем’єри. Розповімо про деякі з них.

Театр з-за лаштунків

Окрім легендарної вистави «Кін ІУ, у Національному академічному драматичному театрі імені І. Франка відтепер можна подивитися ще один спектакль, головним героєм є актор та історична особистість. Це – Фредерік Леметр, якому в ХІХ столітті французькі театрали не втомлювались кричати «Браво!». Історію долі геніального лицедія, який відмовляється від свого кохання заради професії, покладено в основу сюжету п’єси сучасного французького письменника Еріка-Еммануеля Шмітта «Фредерік або Бульвар злочинів» і створеного за ним «театрального роману» франківців. Вистава пропонує поринути у залаштунковий світ, у якому співіснують артисти різноманітних амплуа, недолугі драматурги, підприємливі директори. Цей загадковий і схований від глядача світ сповнений інтриг, пристрастей та емоцій. "Бульвар злочинів" надає можливість зазирнути в нього й розкрити деякі таємниці. А допоможуть у цьому режисер-постановник Юрій Кочевенко та актори Олександр Задніпровський, Людмила Смородіна, Богдан Бенюк, Тарас Жирко, Олег Шаварський, Олена Фесуненко.

Про фюрера місцевого масштабу

Київський академічний Молодий театр продовжує плідну співпрацю з угорськими колегами. Нині можемо переглянути роботу угорського режисера Бели Меро – трагіфарс «Той, Тот та інші» (український переклад Лесі Мушкетик). Виставу створено за популярною повістю «Сім’я Тотів», яку свого часу її автор, Іштван Еркень переробив у п’єсу. Ідея постановки п’єси класика театру абсурду зі світовим ім’ям на сцені Молодого театру має на меті представити сучасному українському глядачеві справжній шедевр угорської драматургії ХХ ст. У творі йдеться про те, як з наївної довірливості та благої тиші обивательського життя народжується чудовисько тоталітаризму.

У гостинну родину Тотів, які мешкають у гірському містечку, приїздить відпочити від буднів Другої світової війни майор – начальник їхнього сина. Гість виявляється солдафоном-самодуром зі спотвореною психікою. Він звик командувати, і нав’язує свої порядки так, що невдовзі Тоти вже не почуваються господарями у власній оселі, але в усьому потурають майору, аби він перевів сина в тиловий штаб…

Прем’єрна вистава Молодого театру розповідає про те, як грає з людьми природа в несподіваних обставинах, і як нікчемна комашка може зламати крила вільній, сильній людині. Її творці гарантують глядачам сміх (хоч подекуди крізь сльози) упродовж трьох з половиною годин. Ролі виконують: Тамара Яценко, Ігор Портянко, Ярослав Чорненький, Іванна Бжезінська, Борис Георгієвський.

Причин для заміжжя аж чотири

Шлюб найчастіше є таким суто алогічним явищем, що мало хто замислюється над причинами його укладання. І все ж є винятки. Серед них герої нової вистави столичного Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра «Чотири причини для заміжжя» за п’єсою сучасного американського драматурга Ричарда Баера «Тустеп на тлі валіз».

Удова Христина за рік після смерті чоловіка планує переїхати в інше місто. Давній друг її родини, також удівець, Герман намагається завадити цьому, атакуючи Христину чотирма «вагомими» причинами для заміжжя. Попереду в нього – великі труди. А у робітників транспортної компанії «Ваш дім» виникають постійні питання: чи виносити запаковані речі замовниці чи розпаковувати?..

Ця лірична комедія порушує такі універсальні теми, як дружба, кохання, самотність, стосунки батьків та дітей. Режисер-постановник вистави – запрошений з Німеччини український режисер Андрій Критенко, учень Едуарда Митницького. У виставі побачимо Олександра Ганноченка, Світлану Золотько, Сергія Солодова, Сергія Петька.

Увімкніть Україну

Романтичний мюзикл «Welcome to Ukraine або Подорож у кохання» - унікальний національний проект, створений у творчій лабораторії Київського національного академічного театру оперети (режисер-постановник – Богдан Струтинський). Його мета - показати у часи глобалізації сучасну Україну, у крові нації якої живе і пульсує позачасовий зв`язок з багатою культурою і традиціями предків. І переконати в тому, що національне може бути модним і стильним.

Що спільного між Києвом і Парижем? Кохання, що не має меж! І, звичайно ж, Інтернет. Саме у Києві віртуальне знайомство молодої парижанки-етнографа та українського юнака стає реальним. Він відкриває їй свою душу, а разом з тим - і душу України: через пісню, танець, самобутні традиції свого народу. Закоханий хлопець, можливо, хотів би жити у Парижі, якби не було такої землі, як Україна. А Вона? Жіноче серце - справжня загадка.

У музиці до вистави почуємо сміливе поєднання української народної, симфонічної, джазової, естрадної музики з творами українських композиторів, серед яких живі класики: Євген Станкович, Ігор Поклад, Левко Колодуб та інші. А в хореографії - лише - модерново-автентичний стиль танців, у якому є місце і джаз-модерну, і контемпорарі, і стилізованому фольку.

Тетяна Кроп