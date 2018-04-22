Оксана Білозір відсвяткувала ”зірковий” ювілей на Грушевського

30 травня народний депутат України, відома співачка Оксана Білозір відсвяткувала ювілей. Іменинниця чекала багато VIP—гостей, тому для свята вибрала будинок прийомів на Грушевського. Ця престижна зала знаходиться якраз навпроти Верховної Ради, і всі колеги по фракції змогли вирватися з вечірнього засідання і бодай на хвилинку забігти привітати іменинницю.

Головні клопоти з організації вечірки взяв на себе чоловік Оксани - Роман. Важко порахувати, кого серед запрошених було більше - колег по парламенту чи по сцені. Ювілярка зустрічала гостей у довгій вечірній сукні від улюбленого дизайнера Роксолани Богуцької. Привітати подругу прийшли Дмитро Гнатюк, Таїсія Повалій, Алла Кудлай, Іво Бобул, Павло Зібров, Лілія Сандулеса, Віталій і Світлана Білоножки, Василь Ілащук.

Серед політиків були представники всіх парламентських фракцій, лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко, всі жінки-депутати “Нашої України”, київський губернатор Віра Ульянченко. В результаті гостей зібралося чимало, близько 200 осіб.

Іменинниця зізналася, що перехвилювалася перед святом, але ставиться до своєї круглої дати “як до математики.” “Я почуваю себе дуже молодою, на високій хвилі відкритих можливостей, бажань і достойних цілей ”- посміхалась друзям Білозір.

Від президентської родини улюблену співачку вітала Катерина Ющенко. І хоча Оксана Володимирівна так і не зізналася, що подарували їй Віктор і Катерина Ющенки, але розповіла, що "це був дуже хороший приємний подарунок. Кожен подарунок від сім’ї Президента є унікальним і вже як раритет у нашій сім’ї. Зазвичай, це витвори мистецтва, які будуть передаватися з покоління в покоління моїм дітям.”

Група депутатів з “Нашої України – Петро Порошенко, Віктор Король, Юрій Артеменко, Микола Сокирко - подарували іменинниці дерев’яну гойдалку на плетеному каркасі, саме таку, про яку вона давно мріяла. Так що тепер у родини Недзельських-Білозір є нагода літніми вечорами влаштовувати романтичні посиденьки на гойдалці. “Тепер я матиму можливість красиво помріяти, що я дуже люблю робити”, - каже ювілярка.

Іменинниця залишилася святом задоволена: "Найцікавішим було те, що на моєму ювілеї були присутні як зірки української сцени, так і, можна сказати, зірки української політики. Всі були у якості гостей, бо ж зазвичай, якщо політики щось святкують, то артисти їх забавляють , а вчора всі були просто мої друзі. Було дуже приємно й цікаво спостерігати, тому що за кожним політиком і артистом стоїть маса шанувальників, яким ми потрібні й для кого ми служимо в цьому житті". Білозір не розділяє в собі політика і співачку: “ Це одне й те саме, тому що моя професійно-мистецька робота лише допомагає мені в політиці". "За моєю мистецькою кар’єрою стоїть довіра людей. І, маючи цю довіру, можна реалізовувати нашу мету – побудову красивої, достойної, демократичної й багатої країни”, – вірить вона.

Ксеня Сміх

Фото Олександра Синиці