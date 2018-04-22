“Мєльніца”: Ті, що дарують мрію

Вперше я почула пісні «Мєльніци» два роки тому, по радіо, відразу після приїзду до Москви, і дуже швидко вони стали для мене справжнім “променем сонця у темному царстві”. Саме тому ця маленька оповідь буде теплою та емоційною, як завжди, коли пишеш про щось дуже близьке твоєму серцю.

Найбільша особливість пісень«Мєльніци» - у тому, що вони проникають до твоєї душі відразу, з перших акордів, і з часом не набридають, а розкриваються у сприйнятті новими відтінками значень, свіжими нотами, наче дорогий парфюм. Спочатку ти закохуєшся в одну пісню, потім прислухаєшся до інших, і знаходиш у них те, що змушує тебе закохуватися знов і знов.

“Мєльніца” народилася 15-го жовтня 1999 року. Група еволюціонувала, її звучання та склад змінювалися з часом, але пісні продовжували містити в собі щось таке, що вабить до себе людей, неначе джерело світла метеликів. І, без сумніву, своєю теперішньою популярністю група має завдячувати не тільки відмінному акустичному драйву загального звучання, жіночому двоголоссю і поєднанню усього цього з надзвичайно глибокими текстами, але й особистості своєї головної та незмінної вокалістки. Уявіть собі тендітну красуню, яка мало того, що є “головним творцем, натхненником та ідеологом групи”, але ще й на арфі вчилася грати в Ірландії, водночас здобула звання кандидата філологічних наук, вже десять років працює викладачем Московського державного університету та Trinity-College у Дубліні , а крім того, є дійсним членом трьох європейських наукових співтовариств. Звати її Хелавіса, справжнє ім’я - Наталя О` Шей (у дівоцтві - Наталя Ніколаєва).

«Хочу, щоб продовжували виходити такі пісні, від яких у людей, навіть у мене самої, був би мороз по шкірі… Щоб відчувалася енергетика, коли ти не просто співаєш, а відчуваєш, що вкладаєш щось!», - каже Хелавіса в одному зі своїх інтерв’ю.

І справді, коли Наталя співає свої пронизливі пісні, емоції стримати дуже важко, особливо підчас живого виступу. Крім того, пластика й манера виконання співачки, а також другої вокалістки - Алевтини- справляють не менше враження. Це я можу засвідчити особисто, оскільки двічі бачила Хелавісу під час виступів. Вперше – півтора роки тому, в маленькому московському клубі на святкуванні Дня Святого Патріка. Вона грала на арфі та співала в складі свого сайд-проекту Clann Lir. До свого сорому, на той час я і поняття не мала, що ця вишукано вдягнена, дотепна й товариська дівчина, що невимушено курсувала зі сцени до зали та весело витанцьовувала разом з іншими – це Хелавіса, солістка тієї самої групи, що мені вже тоді так подобалася. Але коли прийшов час виступу Clann Lir, її голос навіть не те що справив враження, він просто пронизав до самої глибини душі, викликавши загальне захоплення і навіть сльози на очах. Тоді я сказала подрузі: “Ну й голос - Хелавіса відпочиває!”. Наступного дня ми вже сміялися з цих моїх слів до сліз, коли спромоглися нарешті знайти фото співачки в Інтернеті.

Другий раз я бачила Хелавісу в березні цього року, на концерті «Мєльніци» в клубі «Точка». Народу до клубу набилася неймовірна кількість, стояти іноді доводилося буквально на одній нозі (сором організаторам!), але як тільки розпочався концерт, реальність кудись зникла, стіни неначе розсунулися, а розмальована планетами стеля стала наче частиною всесвіту... І залишилася лише музика, шалена енергетика, емоції та дивне відчуття, що ось нарешті після усіх трудових буднів ти опинився у потрібному місці, у потрібний час.

Ось що каже про пісні «Мєльніци» легенда фентезі Нік Пєрумов у своєму інтерв’ю московській радіостанції “Наше радіо”: «У «Мєльніци» дуже глибокі тексти, їх можна розшифровувати, знімати прошарок за прошарком... Вони викликають низку глибоких асоціацій … Головне, що я для себе в них бачу – це захоплююча відвертість. Хелавіса – не просто співачка, вона просто великий і справжній поет”.

Хелавіса з цим згодна: “Я дуже прискіпливо підхожу до тексту... Мені дуже близька ідея, що правильно підібрані слова утворюють магічну сукупність, що змушує слухачів чути не лише набір слів або нот, але й щось третє, щось, що й складає найважливішу частину пісні” (з інтерв’ю газеті “Взгляд”).

Ні в чому не поступається словам і музика. Професіоналізм і талант музикантів, така рідкісна у наш час якісна акустика, чарівні аранжування – усе сприяє створенню неповторного образу кожної пісні.

Музичні критики називають «Мєльніцу» найпопулярнішою фольк-групою Росії. І дійсно, в їх музиці органічно поєднуються різні фольклорні традиції: мелодії середньовічної Європи та кельтського Заходу, слов’янські та скандинавські фольклорні мотиви. Але самі музиканти з гумором підходять до визначення жанру, у якому працюють, називаючи його «кельтик-готик-акустик-мідівал-фентезі-нео-фольк-рок». А Хелавіса з цього приводу каже: «У нас жанру немає. Ми граємо те, що диктує пісня... Ми не будемо притягувати її за вуха до фольк-рокового стандарту. Нам потрібно, щоб кожна пісня зазвучала якнайкраще…». І ця обставина не може не тішити, оскільки талант Наталі – дивне чуття, що допомагає відчувати та створювати Красу з великої літери, ту саму красу, що здатна врятувати світ і зробити людей кращими, - у рамках одного жанру відчував би себе, наче пташка у клітці.

“Насправді в більшості пісень приховані мої особисті переживання. І в багатьох – переживання досить болісні. Але потім моя голова переосмислює ситуацию у поетичних образах. З’являються персонажі, обживаються і розповідають свою історію», - каже Хелавіса.

І ось ці самі переживання ніяк не вдається приховати цілком - слухачі відразу починають розуміти, що слухають не просто цікаву та красиву історію міфологічного характеру, що почуття та емоції, вкладені у пісню, - це дуже реальні та надзвичайно близькі серцю кожної людини почуття та емоції... Ось чому серед шанувальників команди є багато тих, хто вперше опинився на концерті, або почув пісні деінде, випадково – і ходить з тих пір закоханий.

Одна з пісень «Мєльніци» має назву “Контрабанда мрії”. Ця пісня не є типовою для їх творчості, але надзвичайно добре передає той сенс, який група вкладає у свою музику.

“Контрабанда мечты для беспокойных сердец, Что больны войной, что больны дождем, Что торопятся биться быстрей и быстрей! Контрабанда любви для всех заблудших овец, Хотя бы в эту ночь не оставит Господь их милостью своей...”

Тож бажаю і вам обов’язково послухати цю музику, можливо, вона стане для вас відкриттям і джерелом світла, тепла, любові та позитивної енергетики.

Ближче ознайомитися з творчістю групи можна на їх сайті http://www.melnitsa.net/

Катя Пушкарюк