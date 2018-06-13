“Тачки-2”: герої заговорили голосами Ступки, Сумської, Писанки, Шевченка

Серед старанно створюваних брендів анімаційних студій особливе місце посідає спільний проект Disney та Pixar “Тачки”. Ще у 2006 році мультфільм підкорив серця багатьох маленьких і дорослих українців завдяки харизматичним персонажам та неперевршеному дубляжу. І ось – після п’яти років очікування на екрани нарешті виходять “Тачки-2”.

Друга частина автомобільної епопеї розповідає про пригоди вже чотириразового чемпіона Кубка Поршня Билскавки Маккуіна та його провінційного друга Сирника. До речі, останній, будучи у першій частині другорядним героєм, у “Тачках-2” посідає місце центрального персонажа. Блискавка отримує виклик від прославленого італійського гонщика Франческо Бертолуччі і, забравши з Радіатор Спрінгс найкращих пітстопперів Гвідо та Луїджі, рейсер МакКуін відправляється спочатку до Токіо, згодом – на ітайлійську Рив’єру, а насамкінець і до Лондона, аби довести свою першість.

Паралельно нам показують британського спецагента МакТорпеду (марки Aston Martin, що слугує прямим посиланням на Джеймса Бонда), який намагається зупинити злого професора, що створив надпотужну зброю, здатну своїми імпульсами знищувати двигун будь-якої тачки. Напарником МакТорпеди у небезпечній місії стає... Сирник. “Як недолугий Сирник потрапив у лави спецагентів?”, – можете здивуватись ви. Усе дуже просто – провінційний буксир просто потрапив не в те місце не в той час, виявившись зав’язаним у шпигунських іграх. Тепер доля мільйонів тачок у незграбних колесах Сирника.

Тож, як бачимо, зась від “Тачок-2” чекати моралізаторської історії, якою була перша частина. Мабуть, творці розраховували на те, що за п’ять років аудиторія “Тачок” стала старшою. Мультфільм став реальним повноцінним блокбастером, екшн в якому бере верх над здоровим глуздом. Тим не менш, режисер Джон Лассетер, який днями отримав власну зірку на Алеї слави, залишив місця і для філософствування. Майже півтори екранних години Сирник боротиметься з почуттям невпевненості, навіяними словами МакТорпеди. Агент, впевнений, що буксир – справжній професіонал шпигунської справи, обмовився, що Сирник так вправно грає дурня, що тим самим усіх навколо робить дурнями. Звісно, що Сирник, який ніколи не вдавав з себе дивака, і просто був таким, по-справжньому задумався – що ж у його поведінці змушує машини так його сприймати?

Усі фанати Сирника вже мали можливість побачати спін-офф “Байки Сирника”, що включає у себе шість короткометражних історій про пригоди буксира. До речі, в одній з них Сирник опиняється у Токіо.

Сильною стороною “Тачок” залишається фантастична графіка, чітка деталізація яка неможливо вражає – в першій частині пригод Блискавки багатьом глядачам запам’ятались машини-мухи, а ось “Тачки-2” зосередились на зовнішньому вигляді персонажів. Наприклад, зал просто вибухнув сміхом, побачивши автомобільний аналог королеви Єлизавети ІІ та її онука Уільяма. Неперевершеною є міміка персонажів, які своїми фарами та радіаторами здатні показувати тисячі емоцій.

Звісно, в Україні головною фішкою “Тачок-2” став дубляж. Герої забалакали голосами Остапа Ступки, Ольги Сумської, Руслани Писанки, Юрія Коваленка, Олександра Задніпровського, Андрія Шевченка та Олексія Мочанова. Адаптований гумор просто вражає своїми перлами: тут можна почути компліменти “козак козацький”, почути стилізовані під троєщинські діалоги. Серед основних перл:

- Березняки, Лівий берег. Ви в ефірі!

- А сервіс, як у депутатів – і в черзі стояти не нада.

- А шо? Я і в обласному центрі не раз бував!

- Блискавка МакКуін – гордість нашого райцентру!

- А Папомобіль Римський – католик?

Загалом гумор “Тачок-2” доступний швидше для школярів і дорослих, ніж для маленьких глядачів. Але і п’ятирічні знаходять, над чим посміятись – секрет ховається у харизматичності кожного з персонажів. А адаптація гумору робить його ближчим до українського глядача. Серед більшості сучасних мультфільмів та мультсеріалів «Тачки» дійсно виокремлюються відсутністю надмірної агресії та брутальних жартів.

До речі, за останні чотири роки “Тачки” стали брендом номер один для Disney – на поширенні роздрібної продукції марки студія заробила 10 мільярдів доларів! За той же проміжок часу “Міккі Маус”, який раніше був найприбутковішим, заробив на мільярд менше.

Зараз Disney та Pixar на хвилі популярності “Тачок” готують до виходу у світ новий проект – “Літаки”. До того ж, компанії нещодавно оголосили ще про один проект, який з’явиться у 2013 році, але таємницю, що за мультфільм чекає на глядачів, відкривати не стали. Можливо, вже за два роки нас очікують “Тачки-3”?..

Катерина Зінов’єва