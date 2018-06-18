На українське кіно поділили 70 мільйонів

Голова Державного агентства України з питань кіно Катерина Копилова оголосила сьогодні на прес-конференції про завершення конкурсу кінопроектів, які отримають державну підтримку, загалом — 70 мільйонів гривень.

Зі 113 проектів 51 вийшов у “другий тур” - відкритий пітчинг, після якого Експертна комісія Держкіно (Роман Балаян, Олег Фіалко, Сергій Борденюк, Володимир Войтенко, Анатолій Матешко, Антон Пугач та інші) відібрала для повного або часткового фінансування 16 повнометражних проектів, у тому числі два дебюти, 7 ігрових “короткометражок”, 9 неігрових фільмів і 5 анімаційних. Стопроцентне фінансування отримає лише “короткий метр”. Значна частина фільмів зніматиметься в спільному виробництві з іноземцями. Більшість картин вийде українською мовою. Конкурсні заявки містили в собі не лише сценарії, а також маркетингові стратегії поширення майбутніх фільмів. Тож нібито можна сподіватися, що коли ці фільми знімуть, їх покажуть не лише на кількох фестивалях, як буває зазвичай.

За словами Катерини Копилової — це перший такий конкурс за 20 років, він проводився відкрито, прозоро і “по-європейськи. І взагалі, така практика наближає Україну до прийнятих у Європі стандартів державної підтримки кіно.

- Ми активно починаємо працювати над такою стратегією. Поляки подібні реформи розпочали десять років тому, а результат отримали вже за шість років. Скільки нам знадобиться часу для встановлення системної політики в галузі кіно? Якщо вистачить сили — років п`ять.

Також вона підкреслила, що, відповідно до Податкового кодексу, кінопродюсери до 2016 року не сплачують ПДВ, а це здешевлює виробництво на 20%.

Між тим, присутні на прес-конференції “кіношники” додали в цю райдужну картину похмурих барв. Так, за їхніми словами, режисери та інші фахівці досі отримують гонорари, затверджені 2001 року. Звичайно, за десять років вони шалено знецінилися. Олег Фіалко каже, що режисер документального фільму за зйомку картини може отримати 4-5 тисяч гривень.

Не всі виявилися задоволеними й самим конкурсом та його результатами. Серед журналістів поширили лист групи незгодних режисерів до міністра культури, а також роздруківки статті Олександра Муратова, вельми критичної до нинішнього керівництва Держкіно (http://glavcom.ua/articles/4059.html).

Один із головних закидів — частина членів Експертної комісії самі подавали на конкурс власні проекти, а це ставить під великий сумнів прозорість процедури.

- Я передбачала такі питання, - сказала Копилова. - Дійсно, серед наших експертів були претенденти на державне фінансування. Але конкурс складався з чотирьох сесій, і якщо експерт подавав свій проект на одну з них, то він уже не брав участь у роботі цієї сесії, тобто ніяк не впливав на рішення. Лист незгодних підписало шість режисерів, і один із них — Микола Засєєв-Руденко — сьогодні подзвонив мені й сказав, що він насправді нічого не підписував. Взагалі, майже всі ці люди також подавали свої проекти і не перемогли, тому їх теж можна назвати зацікавленими особами. До багатьох є питання з приводу того, як вони використали раніше надану їм державну фінансову підтримку. Дехто з них навіть відверто казав мені: “Дайте гроші, а то будемо воювати!”.

На уточнювальне запитання, хто саме вимагав фінансування в такий радикальний спосіб, Катерина Копилова назвала ім`я Миколи Ільїнського.

- Я 23 роки не беру жодної копійки на свої проекти в держави, - продовжив Олег Фіалко. - Тому в мене не могло бути ніякої зацікавленості. А головне — в нас було таємне анкетування, арифметичний підрахунок балів, тобто все об`єктивно, і єдині претензії, які можна висувати — це претензії до смаків експертів, а вони будуть завжди. Особливо враховуючи, що це перша така спроба. Як на мене великий прогрес, що гроші ділить не сама Копилова, а колективний професійний розум.

Результатів експерименту з нової форми державної підтримки українському глядачеві варто очікувати десь у наступному році.

Олег Коцарев