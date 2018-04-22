30 тисяч гривень за кращий твір року

У Національній спілці письменників України відбулося перше засідання Комітету з літературної премії НСПУ та міжнародного благодійного фонду Ернеста й Наталії Гуляк (Австралія). Члени комітету ще раз наголосили на винятковій непогрішності критеріїв у доборі претендентів на цю престижну відзнаку й оголосили старт на ретельне відстеження художніх новодруків у всіх регіонах країни.

Гаряча дискусія виникла з приводу назви нової літературної нагороди, але поки що вона не завершилася остаточним рішенням. В. о. голови Комітету Василь Шкляр повідомив, що на адресу Спілки вже надійшло більше сотні пропозицій щодо такої назви, однак жодна з них не викликала особливого захоплення. Це переважно найменування фольклорного, географічного чи ботанічного значення (Стожари, Едельвейс, Говерла тощо) або з реалій класично-літературних (Каменяр, Кобзар, ...) чи вишукано екзотичних (Південний Хрест, Наталіс).

У пошуках модерно-символічної назви Володимир Яворівський запропонував вищоступіневе й лапідарне “НАЙ”, але й ця промовиста дещиця слова поки що залишилася у запасі як привід для роздумів.

Цікавим видається варіант засновника фонду Ернеста Гуляка. Меценат пропонує охрестити паремію назвою австралійської квітки ВАРАТА, яка є символом цього континенту. В такому разі, на його думку, можна було б виготовити вельми оригінальний і коштовний нагрудний знак – червону рубінову квітку на золотому стеблі. Пропозиція, певна річ, зваблива, проте членів Комітету дещо насторожує іноземне походження назви. А чому, наприклад, не мальва? Втім, і тут не всі були одностайними щодо такого вибору, а пан Ернест категорично не наполягає на своїй версії назви, вважаючи, що останнє слово мусить бути за «аборигенами-українцями». Очевидно, своє остаточне найменування премія дістане на другому засіданні Комітету, яке відбудеться в першій декаді жовтня.

Тим часом на адресу цього органу деякі громадські організації вже почали надсилати твори з поданням на здобуття премії НСПУ та австралійського фонду. Аби запобігти таким фальстартам, доводиться ще раз нагадати умову з Положення: висунення творів на здобуття премії триває за підсумками поточного року в січні-лютому наступного. Тож треба набратися терпіння.

Валентина Ясменко