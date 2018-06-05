“Молодість 41”: Гофман показав нове кіно, Ющенко обмовився, а Герман приміряла 3D-окуляри

Скромність прикраса не лише мудрості, але тепер і «Молодості»: 41 кінофорум розпочався 22 жовтня у столичному кінотеатрі «Київська Русь», який і досі відображає незмінність радянських форм, з якими важко співвідноситься головний атрибут усіх відкриттів-закриттів – червона доріжка.

Її цьогоріч вирішили не розстеляти. А в головному вестибюлі кінотеатру залишили ігрові автомати. Через декілька хвилин, коли усі запрошені зайняли місця розпочалося дійство з неймовірно витонченої мелодії Ніно Роти з фільму «Амаркорд» Фелліні. У виконанні «New Era Orchestra» також прозвучала несподівана мелодія із «Кримінального чтива», що зірвала овації у присутніх. Але, звичайно, не обійшлося без промов. Привітання від президента Януковича з Бразилії передавала його радниця Ганна Герман у 3D-окулярах, яка зазначила, що ««Молодості» бракує трохи грошей» і пообіцяла: фінансування фестивалю збільшуватиметься. На що арт-директор кінофоруму Андрій Халпахчі в’їдливо викрикнув: «Ура!».

Герман зустрічали без особливих овацій, а дехто з присутніх навіть освистав радника президента. Та не обійшлося і без слова почесного президента фестивалю Віктора Ющенка, який вручав нагороду за внесок у розвиток кінематографу «Золотий олень» визначному сценаристу Рустаму Ібрагімбекову (автору «Білого сонця пустелі» і «Втомлених сонцем»). Ющенко в процесі звернення до кінематографічної зали обмовився про «всеперемагаюче добро і зло». А 72-річний Ібрагімбеков також потішив публіку останньою у промові тезою: «Я завжди знав, що нагороди потрібно отримувати, коли молодий, повен енергії та націлений в майбутнє».

Опісля представлення головного журі, яке цьогоріч очолює українська письменниця Оксана Забужко, уся увага зали була прикута до представлення фільму-відкриття «Варшавська битва 1920». На сцені з’явилися польські гості, серед яких були режисер картини Єжи Гофман і посол Польщі в Україні Генрік Літвін. Пан посол, якому випало говорити першим, зіронізував: «Останнє, що ви хочете почути – це виступ посла». Також він радів із того, що почув чудову музику Ніно Роти з шедевру Федеріко Фелліні і констатував, що буде показане згодом («Варшавська битва 1920») відрізнятиметься від неординарності «Амаркорду». Коли слово взяв Єжи Гофман публіка суттєво оживилася від його чудового почуття гумору. З вуст пана Гофмана пролунали такі афористичні фрази: «Якщо фільм вам сподобається – слова не потрібні. Якщо не сподобається – жодні слова не допоможуть»; «Ваші оплески приймаємо в кредит, а з кредитом потрібно бути обережним». Згодом усі присутні надягнули 3D-окуляри і поринули в «найновіший фільм» польського режисера.

До певної міри не порушуючи традиції кровопролитної метушні Гофман створив нову картину саме для відкриття. Ефект присутності цієї картини у свідомості глядача миттєвий і до неможливого нав`язливий. Таке безпринципне нагромадження жорстокості режисер намагався погасити вкрапленнями сліз. Тому цю двогодинну епіку можна було б з упевненістю назвати двома годинами метушні і сліз. І вже коли здається, що головний персонаж все ж не повернеться до коханої (епізод, коли його проштрикують списом) сюжет передбачливо закінчується сценою в госпіталі, де медсестра зустрічає свого пораненого героя. А інші у цьому фільмі лиш зібрання понівечених людей, які під час битв втрачають життя швидше ніж ми можемо сприйняти їхню смерть.

До певних позитивів стрічки можна віднести і справді доречне тривимірне зображення, яке не спотворює цей високобюджетний жанровий фільм , а додає йому додаткового інтересу. Та це лише початок. Протягом усього фестивального тижня можна буде переглянути творіння абсолютно молодих, які будуть позбавлені власних кліше, за відсутності досвіду і певного кінематографічного статусу.

За головний приз “Молодості” цього року змагаються 26 студентських стрічок, 23 короткометражних і 12 повнометражних фільмів. Крім того, гості фестивалю матимуть змогу побачити 21 фільм національного конкурсу “Панорама українського кіно 2010-2011” і приблизно 20 окремих позаконкурсних програм, серед котрих ретроспективи Сандрін Боннер, Майї Дерен, довгі ночі короткого метру з Франції та Німеччини і чимало інших цікавинок.

Закриється “Молодість 41” 30 жовтня все у тому ж кінотеатрі “Київська Русь”. Фільм-закриття досі організатори тримають у таємниці – чи то самі не визначились зі стрічкою, чи то такий великий сюрприз готують глядачам.

Катерина Зінов’єва

Фото УНІАН