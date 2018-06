Елтон Джон на концерті в Києві плакав і стрибав на роялі

Осінній парад «зірок» в столиці України продовжується: тепер сюди завітав сер Елтон Джон. У свої 64 роки британець продовжує «стрибати» по сценах світу, завойовуючи серця мільйонів нових прихильників. Цього тижня в рамках турне він прилетів разом із 33 членами своєї команди, аби виступити в Палаці спорту з програмою «The best».

За «крутизною» охорони він обійшов навіть вічно обліплену бодігардами Періс Хілтон: окрім Елтонових власних охоронців та тих, якими його забезпечили організатори, правопорядок у київському Палаці спорту контролювали ще 4 автобуси співробітників МВС.

Назва концерту говорить сама за себе, тому, незважаючи на «космічну» вартість квитків (600-7900 грн.), Елтона Джона зустріла майже повна зала. Початок перформенсу затримали також відповідно до його статусу: сер Елтон з’явився аж на півгодини пізніше, і то – лише на екранах, що висіли поблизу сцени. Звідти він представив перший номер свого концерту, заявивши, що ми будемо вражені грою двох хорватських віолончелістів, яких він взяв із собою на гастролі. І лицар не збрехав: дует молодих хлопців 2CELLOS дійсно не по-дитячому заводить публіку.

Закінчивши виступ, музиканти залишились на своїх місцях – як виявилось, щоб наступні 3 години грати разом із британцем. За хвилину вимкнули світло – і я побачив, як на сцені з’явились ще декілька музикантів. Вони почали грати, і за декілька секунд світло увімкнулось. Розпочався концерт Елтона ДЖОНА.

Насправді він возить світом не групу, а цілу армію музикантів, серед яких 2 «ударники», гітарист, бас-гітарист, 4 бек-вокалістки, «клавішник», та 2 віолончелісти. До речі, декільком з них – давно за 50 (Найджел Олсон і Дейві Джонстон грають в «Elton John Band» вже більше 35 років).

І ось вони починають з «Saturday night’s all right», і за півхвилини на сцені з’являється сам Елтон. Підстрибуючи, він повертається то задом, то передом до зали, тим самим демонструючи, що це саме він – лицар-бакалавр та кавалер ордена Британської імперії; тоді підбігає до роялю і починає співати. При цьому виступаючі видають настільки потужний звук, що час від часу здається, що тремтять якщо не стіни, то принаймні охоронці біля колонок. Такого звуку, здавалось, не витримував і Палац спорту – одному з ударників час від часу щось сипалось на голову зі стелі.

Елтон вдягнений в чорний фрачний костюм з рожевими вставками, рожеву сорочку та взуття відповідних відтінків.

Як і завжди, він «заграє» до зали: періодично розмахуючи однією рукою, іншою бере такі акорди, які багатьом професійним музикантам взагалі не снились.

Після кожної пісні він бігає по сцені і надсилає кожному сектору «повітряні поцілунки». Очевидно, що музиканти отримують неабияке задоволення від своєї гри, щоправда, публіка розгортає свою «діяльність» тільки коли Елтон закінчує виконання чергової пісні – лише декілька разів за весь концерт люди підспівували та зустрічали пісні оплесками. На жаль, це вкотре доводить, що українці (а скоріше, навіть весь пострадянський простір), не надто добре знайомі з культурою «Елтон Джон».

Британець виконує хіти різних часів: "I`m Still Standing", "Tiny Dancer", "Candle in the Wind"; бігає сценою, вилазить на свій рояль, переглядається із віолончелістами, які весь час показують йому язика. "Rocket Man" (1972 р.) він затягує на цілих 12 хвилин, демонструючи фантастичну гру на інструменті (інколи – навстоячки) та непогану фізичну форму. Особливо це сподобалось двом прибиральницям, які зворушено похитувались в порожньому боковому секторі.

Під час виконання ліричної «Sacrifice» в залі «пішли в хід» айфони (замість «консервативних» запальничок). Легендарну пісню «Sorry Seems To Be The Hardest Word» глядачі, звичайно, впізнали – і вона, здавалось, мала стати апогеєм сьогоднішньої «вистави».

Проте, узявши слово, він одночасно зворушив та спантеличив усіх присутніх:

«Частина мого серця досі знаходиться в Україні. Останнього разу, коли я був в Україні, я їздив до Донецька, де в дитячому будинку ми з Девідом зустріли маленького хлопця на ім’я Лев. Я одразу полюбив його і зробив усе можливе для того, щоб його всиновити», – згадував співак. – «Але я не зміг, тому що не дозволив закон. Проте я так люблю його… Одного дня ми побачимось знову, Леве. Ця пісня для тебе!» – На цих словах його голос вже не просто тремтів, а давав зрозуміти, що співак по-справжньому плаче.

Він виконав «Don`t Let The Sun Go Down On Me», після чого охоронці запросили бажаючих на танцпол під сценою. Звичайно, я помчав туди в першу чергу – і не пожалкував, бо британець почав справді «відсмалювати». Він вистрибував на рояль, лягав на нього, стрибав на стільці, а тоді ще й продемонстрував справжні акробатичні здібності, коли, зістрибуючи зі стільця, він обперся руками об інструмент і якийсь час взагалі не торкався підлоги.

За спиною весь час чувся дівчачий вереск проте, коли я повернувся, побачив справжню «тітоньку», яка, згадавши молодість, стрибала, наче 13-річна.

Співак залишив сцену, проте публіка почала скандувати «Елтон!» – і за хвилину він повернувся і влаштував довготривалу роздачу автографів, а насамкінець виконав іще 2 пісні.

Після трьохгодинного шоу легенда світової рок- та поп-музики востаннє на сьогодні показала 2 пальці (знак миру) та зникла за кулісами.

Арсен Цимбалюк