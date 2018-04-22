Я кохаюсь у поезії... (розмова з Всеволодом Ткаченком)

Я кохаюсь у поезії... (розмова з Всеволодом Ткаченком)

13:30, 06 серпня 2007
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Я переклав відому поему Гюго “Мазепа”, в якій він передбачив, що Україна колись стане незалежною… Готую таку капітальну персональну антологію вершинних творів 100 франкомовних поетів-ліриків світу, від XI по XXI ст…

Всеволод Іванович Ткаченко – голова творчого об’єднання перекладачів київської організації Національної спілки письменників України. Нема чого й казати – це людина з величезним життєвим досвідом. Судіть самі. Закінчивши перекладацьке відділення факультету іноземних мов Київського університету імені Шевченка, Ткаченко на три роки поїхав до Алжиру – працювати перекладачем. Потім займався культурно-освітньою і редакторською роботою у системі Міністерства культури і НАН України, одинадцять років перебував на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України – одержав дипломатичний ранг радника першого класу, – три роки працював першим секретарем Посольства України в країнах Бенілюкс. Перекладач, поет, енциклопедист, літературо- і країнознавець...

Випадково зустрівши Ткаченка у Будинку письменників, я відразу згадала про свій диплом перекладача і вирішила, що влаштувати Всеволодові Івановичу невеликий “допит” – справа честі для представниці перекладацтва в журналістиці. Ткаченко не підвів – виявився людиною комунікабельною, – і розмова, здається, вдалася.

– Всеволоде Івановичу, свого часу Ви отримали премію імені Миколи Зерова. Розкажіть про це.

Українсько-французьку літературну премію імені Миколи Зерова я здобув у 1993 році за найкращу інтерпретацію творів французької літератури, а саме – віршів метра французької поезії Артюра Рембо. Тепер, на пенсії, збираюся видати всього Рембо повністю, але видати книгу двомовну: французькою та українською. У 1995-му, до речі, вийшла збірка перекладів Рембо під назвою “П’яний корабель”.

– Чи Ви спеціалізуєтесь на поезії?

У мене дуже багато опубліковано добірок і книг в перекладі на українську. Це франко-, англо-, іспано-, португаломовна, російська і кримськотатарська класична й сучасна поезія – я кохаюсь у поезії.

– З чого починали?

Перекладав Беранже, виходили ці книжки у видавництві “Дніпро” у 1970 та 1980 роках. У 70-му я ще був студентом, і залучив мене до цієї праці Іван Світличний. Знаєте цього видатного дисидента? Він також кохався у поезії, і зокрема, у Беранже. Він робив збірку для дуже популярної тоді серії “Перлини світової лірики”.

– Чим займаєтеся зараз?

Готую таку капітальну персональну антологію вершинних творів 100 франкомовних поетів-ліриків світу, від XI по XXI століття, – вона буде називатися “У росяному саду кохання. Тисячоліття франкомовної любовної лірики”. Це твори дю Белле, Ронсара, Деборд- Вальмора, Віктора Гюго. До речі, Гюго я дуже люблю і хочу його перекласти більше. Я переклав його відому поему “Мазепа”, в якій Гюго передбачив, що Україна колись стане незалежною. Крім того, я люблю дуже перекладати Жерара де Нерваля, він майже невідомий в Україні, думаю, також з’явиться окремою книжкою, Альфреда де Мюссе, Поля Верлена.

– Верлена добре знають в Україні. А можна детальніше про нього?

Верлен – це також один з моїх найулюбленіших поетів – він виходив свого часу в перекладах Максима Рильського, мого вчителя Григорія Кочура і мого доброго приятеля Миколи Лукаша. Але я думаю, що ми зберемо всі ці переклади Поля Верлена, додамо нові. Це прекрасний поет – французький Павло Тичина. Він говорив, що найкраще – музика у мові. Знаєте його шедевр Chanson D’automne?

Les sanglots longs

Des violons

De l`automne,

Blessent mon coeur

D`une langueur monotone.

Tout suffocant

Et blême, quand

Sonne l`heure,

Je me souviens

Des jours anciens et je pleure;

Et je m`en vais

Au vent mauvais

Qui m`emporte

Deçà, delà

Pareil à la feuille morte

Et je m`en vais

Au vent mauvais

Qui m`emporte

Deci, delà

Pareil à la feuille morte

Так ось, існує вже 13 перекладів українською мовою, мій також є, але я хочу зачитати переклад Григорія Кочера – наступного року ми будемо відзначати 100 років від дня його народження, він був лауреатом і Шевченківської премії, і перекладацької премії, і літературної імені Максима Рильського. От вслухайтесь, як прекрасно він відтворив всю цю інструментовку, настрій. Настільки багата наша українська мова, що можна перекласти будь-який твір будь-якої літератури, і воно буде звучати нашою рідною державною українською мовою не гірше, та, я переконаний, навіть краще, ніж оригінал:

Неголосні

Млосні пісні

Струн осінніх

Серце тобі

Топлять в журбі,

   В голосіннях.

Блідну, коли

Чую з імли —

   Б`є годинник:

Линуть думки

В давні роки

   Мрій дитинних.

Вийду надвір —

Вихровий вир

   В полі млистім

Крутить, жене,

Носить мене

   З жовклим листям.

– Є ще переклади, про які Ви б хотіли згадати?

70 років ніхто не перекладав Еміля Верхарна, а це прекрасний бельгійський поет, писав французькою мовою. Загинув він трагічно – потрапив під потяг, коли в Руані подорожував, але до цієї чудової поезії треба повертатися й повертатися. Зараз я його перекладаю. Шарля Бодлера також перекладаю й друкую, Гійома Аполлінера. Я зробив десь четвертий варіант перекладу його пісні “Запорожці пишуть листа константинопольському султану” – це щось таке могутнє, – але, звичайно, в нього любовна лірика дуже і дуже сильна, вона ще невідома широкому читацькому загалу – треба його перекладати ширше. Люблю перекладати Луї Арагона – чимало його переклав, але ще буду перекладати, перекладаю Поля Люара, Робера Десноса. Крім того, не забуваю про канадійських поетів, тому що хочу зробити антологію “Поезія Канади”.

– Чи Ви багато перекладаєте дитячої літератури?

Ще в 1985 році у видавництві дитячої літератури “Веселка” вийшли мої переклади у книжці “Вірші для слухняних дітей” – тоді я перекладав для своїх дітей. Вони вивчали вірші на пам’ять, декламували, це мене дуже тішило (моїй донці було років сім, син трошки старший). А ось тепер у мене вже онука, то я вирішив для неї перекласти твори прекрасного дитячого поета Моріса Карема. Це я переклав і видав у 2004 році під назвою “Доброта”.

Взагалі, я вважаю, що ми дуже мало видаємо книг для наших дітей. А діти – наше майбутнє, тому я кинув таке гасло серед перекладачів. У нашому об’єднанні більше 100 перекладачів, ми збираємось приймати нових, і вже більше сотні буде, але треба їх організовувати й спрямовувати. Так ось, ми вирішили започаткувати при Видавничому центрі “Просвіта” нову серію спеціально для дітей під назвою “Об’єднана Європа – українським дітям”.

Треба віддати належне Міністерству закордонних справ Французької Республіки, Посольству Франції в Україні, культурному французькому центру – усі вони відгукнулися, і вже у вересні ми будемо мати серію прекрасного поета Робера Десноса, це книжечка “Квітопісеньки й баєчкопісеньки”. Це неповторна лірика для дітей, ігрові віршики, які безумовно сподобаються нашій дітворі, оскільки у Франції, та в інших франкомовних країнах – Бельгії, Швейцарії, Канаді, у франкомовних країнах Африки – всі діти починають вивчати французьку мову з дитячих віршиків Робера Десноса і Моріса Карема.

Оскільки після здобуття незалежності наші діти також переймаються тим, щоб вивчати мови багатьох народів світу, то це для них буде прекрасним таким посібником, і я певен, що діти ці вірші полюблять, а наші композитори покладуть їх на музику, оскільки, можете собі уявити, десь близько тисячі композиторів у світі зробили понад півтори тисячі музичних творів на вірші цих двох поетів. Бачите, – все це дуже важливо.

– Ви працювали в Алжирі. Як це вплинуло на Вашу творчість?

Після закінчення університету я працював три роки перекладачем французької мови в Алжирі, водночас вивчав поезію, історію, культуру Африки, а після того привіз вже майже готові переклади і видав у видавництві “Дніпро” антологію “Поезія Африки”, яка стала вже бібліографічною рідкістю.

Пам’ятаю, вже тоді говорив своїй дружині, що Україна стане незалежною. Вона хапалась за голову і говорила: «То невже буде так, як у Африці?». В Алжирі, наприклад, тривала війна за здобуття незалежності, але, слава Богу, ми поновили нашу незалежність, не проливши жодної крові, щоправда, до цього багато поколінь боролися.

Розмовляла Катерина Пушкарюк

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