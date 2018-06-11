«Нотр-Дам»: остання гастроль

Після закінчення концерту, зал аплодував стоячи. Глядачі підняли вгору листівки, на яких було написано французькою «Залишайтеся». Співаки не залишилися, але заспівали на біс «Bell» «Нотр-Дам» відходить в історію. 13 грудня артисти мюзиклу приїхали до Києва, щоб в останнє потішити хітами своїх прихильників. Сум за епохою «Нотр-Дам» не приховують ані глядачі, ані учасники.

Людину, яка б жодного разу не чула славнозвісного «Bell» з мюзиклу «Notre Dame de Paris», знайти важко. Хто тільки не переспівував, старанно копіюючи, або пародійно висміюючи, це тріо. Більш просунутим меломанам, звичайно ж, відомі й інші хіти «Нотр-Дам». 13 років потому мюзикл створив ефект бомби, що розірвалася. Популярність постановки спровокувала появу в різних країнах національних версій (свій варіант було створено навіть у Південній Кореї) – і крізь вони мали шалений успіх. Проте, еталоном, на недосяжній височині залишалося виконання ролей артистами першого, франко-канадського складу. Після тріумфальних гастролей та випуску диску кожен зі співаків пішов своїм шляхом. Побачити ще раз «Нотр-Дам» у оригінальному складі, годі було й мріяти. Солісти: Брюно Пельтьє, Даніель Лавуа, Патрік Фьорі, Гару, Елен Сегара, Жюлі Зенатті та Люк Мервіль – зірки світового рівня, що мають насичений графік виступів. Зібрати їх одночасно в одному місці доволі складно. Проте, минулого року це вдалося французькій компанії V.DEST. Два концерту, що відбулися 8 та 9 грудня, проходили при вщент заповнених залах. Успіх був настільки приголомшливим, що плануючи «останні концерти», організатори пам’ятали й про Київ. 13 грудня артисти заспівали у столичному Палаці Спорту.

Концерт розпочався з запізненням на сорок хвилин, але не з вини організаторів – людей було настільки багато, що вони не встигали вчасно потрапити до зали. Коли нарешті більшість опинилася на своїх місцях, залунали чарівні мелодії з безсмертного мюзиклу.

Так само, як і минулого року, на сцені не було декорацій – на гастролях, технічно це, мабуть, неможливо (в оригінальній версії рухалися колони, спускалися й піднімалися різні конструкції), тільки оркестр і хор. До речі, у проект знову було запрошено музикантів Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України та хор Київського театру опери та балету. За тиждень до виступу до української столиці завітав канадський диригент Ґі Сент-Онж, почали з’їжджатися солісти. Українські учасники після репетицій зізнавалися, що вже заради цього проекту варто було жити. Співпрацювати з виконавцями такого рівня – велике щастя для музиканта.

Не зважаючи на нові аранжування, улюблені хіти глядачі вгадували з перших нот. Кожного виконавця зустрічали бурхливими оплесками. Минулого року артисти намагалися більше вживатися в образи, а на цей раз демонстрували суто концертне виконання популярних пісень з мюзиклу. Безумовно, було виконано хіт «Bell», який свого часу, як найуспішніший й самий відомий за останні п’ятдесят років, увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Останнє десятиліття трохи змінило зовнішність солістів, проте фанаткам, що всі ці роки слідкують за їхньою творчою долею та особистим життям, – це було байдуже.

Одним зі зворушливих моментів було, коли за задумом прихильниць, глядачі на пісні «Lune», яку виконував Брюно Пельтьє, підняли ввімкнуті екрани мобільних телефонів, створивши ефект зоряного неба.

Зображення транслювалося на три плазмові екрани. На бокових – крупним планом солісти, на центральному – певні смислові заставки, або артисти хору чи оркестру, яких інколи камера випадково вихоплювала не в найкращому ракурсі.

Після закінчення концерту, зал аплодував стоячи. Глядачі підняли вгору листівки, на яких було написано французькою «Залишайтеся». Співаки не залишилися, але заспівали на біс «Bell» та «Le temps des cathedrales», отримавши величезну кількість квітів. Гару, з властивою йому галантністю, роздарював їх жінкам з оркестру.

13 років потому у французькій столиці розпочав свій тріумф відомий мюзикл. Саме у Парижі 16, 17 та 18 грудня відбудуться й останні концерти. Чи зможе якийсь новий проект перевершити успіх «Notre Dame de Paris» - покаже час. Нам же лишаються приємні спогади, та диски з хітами мюзиклу, виконані «золотими» голосами часів Соборів.

Анна Скрипаль