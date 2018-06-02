Оскар 2012: кому віддати симпатії, а на кого робити ставки

Традиційно за місяць до “Оскара” нарешті оголошено повний список номінантів Кіноакадеміїї у всіх категоріях. Щоправда, сюрпризів цього року мало: премії різноманітних спілок критиків і “Золотий глобус” точно напророкували претендентів на найпрестижнішу статуетку у світі.

Церемонія вручення кінонагород Академії кінематографічних мистецтв і наук традиційно відбудеться у голлівудському кінотеатрі “Кодак” 26 лютого 2012 року. Цього року в “Оскара” був шанс отримати в ряди своїх ведучих Едді Мерфі, відомого не лише своїми комедійними ролями, але і скетч-шоу. Проте Мерфі відмовився від такої нагоди, і “кермувати” церемонією доведеться Біллі Крісталу, що вже вісім разів виступав у цій ролі.

Лідером за кількістю номінацій цього року стала франко-бельгійська німа чорно-біла комедія “Артист” – фільм претендує на 10 золотих статуеток. Шість “Оскарів” може отримати драма Стівена Спілберга “Бойовий кінь”. Також на диво до академічних шорт-листів потрапила стрічка Девіда Фінчера “Дівчина з тату дракона”, що зуміла колосально провалитись у американському прокаті. На три “Оскари” цього року претендує Вуді Ален зі своєю комедією “Опівночі в Парижі”, фільмом-відкриття Каннського кінофестивалю-2011. Так само на три “Оскари” номіновано екшн “Трансформери-3: Темний бік Місяця”, на якому критики поставили хрест, назвавши останню частину франшизи про роботів найвірогіднішим лауреатом цьогорічної “Золотої малини”.

За статуетку в категорії “Кращий фільм” цього року змагатимуться одразу 9 стрічок – від трагікомедії з Джорджем Клуні “Нащадки” і популярної драми “Прислуга” до комедії Алена “Опівночі в Парижі” і 3D-експерименту Мартіна Скорсезе “Хранитель часу”. За аналізами багатьох західних видань, найсильнішим суперником усіх номінантів даної категорії є чорно-біла комедія Мішеля Хазанавічуса “Артист”, що десять днів тому отримала “Золотий глобус” у категорії “Краща комедія/мюзикл”. Також до номінації потрапили одразу дві стрічки з Бредом Піттом – призер Каннського кінофестивалю Терренса Маліка “Древо життя”, а також спортивна драма “Людина, яка змінила все”. Цього року ситуація з “Кращим фільмом” доволі неоднозначна – якщо у 2011 за “Оскар” змагалися фактично дві картини (“Соціальна мережа” і “Король каже!”), то у 2012 році всі номінанти рівні між собою за умовами. Впевнено можна виключати з можливих лауреатів лише “Опівночі в Парижі” і “Бойового коня”, для котрих номінації швидше умовна відзнака для Алена і Спілберга, двох культових режисерів сучасності.

“Кращим режисером” цього року може стати Терренс Малік, Мартін Скорсезе, Мішель Хазанавічус, Вуді Ален або ж Олександр Пейн. Починаючи з 2007 року в Кіноакадемії виникла закономірність нагороджувати статуетками режисерів фільмів-переможців – варто лише згадати братів Коенів і їхній “Старим тут не місце”, Кетрін Бігелоу і “Повелителя бурі”, Тома Хупера і “Король каже”. Симпатії кіноакадеміків можуть дістатися двом режисерам – Хазанавічусу і Скорсезе, стрічки яких розповідають про кінематограф. Також не можна забувати про Маліка, котрий вже забрав Пальмову гілку з Канн і намагатиметься отримати й“Оскар”.

За звання “Кращого актора” боротимуться Жан Дюжарден (“Артист”), Джордж Клуні (“Нащадки”), Гері Олдман (“Шпигун, вийди геть!”), Бред Пітт (“Людина, яка змінила все”) і Деміан Бішир (“Краще життя”). Основна боротьба має розгорнутись між Клуні й Дюжарденом – обидва актори цього року стали лауреатами “Золотого глобусу”, щоправда, перший в категорії – драми, другий – комедії/мюзиклу. Цікаво, кого оберуть кіноакадеміки – Клуні в образі відчайдушного батька чи Дюжардена в образі актора початку ХХ століття? Як показує досвід, “Оскар” любить драму.

“Кращою актрисою” з п’яти номінанток можуть обрати Меріл Стріп (для якої це вже 17 номінація на премію Кіноакадемії), що зіграла екранну Маргарет Тетчер, відносну дебютантку з фінчеровської “Дівчини з тату дракона” Руні Мару, Мішель Уільямс, яка перевтілилась у Мерелін Монро, Віолу Девіс з “Прислуги” або ж таємничу Гленн Клоуз. Чимало грошей в букмекерських конторах поставлено на Меріл Стріп, але, як правило, Академія надає перевагу більш простим персонажам, тому найсильнішою конкуренткою категорії можна вважати Віолу Девіс.

Статуетку за “Кращий оригінальний сценарій” за правилами гри має отримати Вуді Ален, коли вже честь інших статуеток обійде його стороною. Як і раніше, Ален сам пише сценарії до своїх стрічок, тож, цього разу, розгубивши притаманний йому цинізм, режисер зняв фантастичну комедію, котра переносить глядача у Париж сучасний і Париж минулого – разом із головним героєм ми знайомимось із Далі, Фітцжеральдом і Гемінгуєм. Сценарій відзначено “Золотим глобусом”, але гідну партію Алену може скласти Хазанавічус зі своїм “Артистом”.

Цікаво, що до номінації “Кращий мультфільм” не увійшла пригодницька анімація Спілберга “Пригоди Тінтіна”, що зібрала доволі порядну касу в світі. Серед номінантів – “Кіт у чоботях”, “Котяче життя”, “Чіко і Рита”, “Кунг-Фу Панда 2” і “Ранго”. Харизматичний Кіт у чоботях, озвучений в оригіналі темпераментним Бандеросом, навряд чи витримає перегони з мелодраматичними “Чіко й Рітою”, хоча саме ця категорія завжди залишається непередбачуваною, але і тут у академіків можна простежити певну тенденцію – вони поважають мультфільми з краплею ностальгії: “Історія іграшок 3”, “Вгору”, “Рататуй”, або ж ті, що пропагандують сімейні цінності – “Суперсімейка”, “Щасливі ніжки” і т.д.

“Оскар” за “Кращий костюм” апріорі має дістатись “Аноніму”, який легко може обійти “Артиста”, “Хранителя часу”, “Джейн Ейр” і режисерський дебют Мадонни “Ми віримо у кохання”. Секрет полягає в тому, що Академія прихильно ставиться до епатажних монархістських костюмів – “Марія Антуаннета” і “Аліса” (завдяки платтю королеви) вже у списку переможців.

Лауреатом премії за “Кращі спецефекти” може стати остання частина “Гаррі Поттера”, третя частина “Тарнсформерів”, приквел до “Планети мавп”, екранізаці Метісона “Реальна сталь” або ж “Хранитель часу” Скорсезе. З точки зору того, що спецефекти в останній картині – це власе 3D-формат, навряд чи їй буде легко конкурувати з такими титанами франшизи спецефектів, як “Гаррі Поттер” і “Трансформери”, основна сума бюджету (у обох стрічок він вищий за 150 млн. доларів) котрих відходила саме на масштабні реквізити і комп’ютерну графіку.

“Технічні” “Оскари” (монтаж, звук, монтаж звуку) між собою можуть поділити “Дівчина з тату дракона” і “Хранитель часу” – для обох стрічок це має стати виправданням відсутності статуеток в інших категоріях. Статуетка за “Художнє оформлення” стане причиною боротьби “Бойового коня” і “Артиста” – члени Академії високо оцінюють стилізацію, як “солодкого життя”, так і воєнних років.

До категорії “Кращого фільму іноземною мовою” не увійшов (дякувати Богу!) Микита Міхалков із своїми нескінченними “Стомленими сонцем”. Але також із лонг-листу зникла стрічка китайського виробництва з американським Бетменом Крістаном Бейлом “Квіти війни”, що теоретично могла б зацікавити академіків. Вірогідним переможцем можна назвати іранську стрічку “Розлучення Надіра і Сімін”, драму, зняту в мініформаті реаліті-шоу. Як уже згадувалось вище, “Оскар” любить драму. Особливо східну, як доводять не лише “Оскари”, але і військові конфлікти.

Катерина Зінов’єва