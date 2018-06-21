Кінотеатр «Ленінград» страйкує проти льотчика

Днями припинив роботу черговий культурний центр столиці – кінотеатр «Ленінград», що має більш ніж п’ятдесятирічну історію. Персонал закладу скаржиться, що мер Києва, Леонід Черновецький, приставив їм нового директора, Андрія Цвєткова, не спитавши думки колективу. Люди негайно звернулися до голови КМДА Олександра Попова із проханням розібратися, а тим часом оголосили страйк – і ось уже більше тижня у кінотеатрі не транслюється жодного фільму. Що чекає на «Ленінград» найближчим часом, спробував дізнатися кореспондент УНІАН.

На дверях закладу висить оголошення: «Кінотеатр не працює», у холі – жодного відвідувача, проте увесь персонал закладу присутній на своїх робочих місцях. Про причини страйку колектив спочатку говорити відмовлявся, мовляв, запитайте краще у нового керівництва, чому не транслюється кіно.

Проте згодом співробітники усе ж розговорилися:

- Про причини зупинки роботи кінотеатру ми проінформували глядачів, на сайті кінотеатру висить відповідна об’ява, наше звернення до Попова; також ця інформація надається, коли люди дзвонять на наш автовідповідач.

Колишній директор кінотеатру Ірина Богорська переконана, що голова КМДА навіть не знає про зміну керівництва закладу. На її думку, Попов не допустив би, аби кінотеатром керувала людина, настільки далека від культури.

А от новопризначений директор «Ленінграду» Андрій Цвєтков налаштований оптимістично. Пообіцяв, що кінотеатр незабаром запрацює у звичному режимі і навіть пояснив, чому заклад не функціонує наразі:

- Як тільки тут дізналися про моє призначення, то наступного дня, 8 лютого, припинився показ фільмів. Я приступив до роботи і почав розбиратися, у чому справа. Виявилося, що не вистачає необхідного обладнання, воно зникло у невідомому напрямку. Я одразу ж склав акт, звернувся у міліцію – будуть шукати. Крім того, зникла печатка. Можливо, її прихопила колишній заступник директора, а ще раніше – директор, Ірина Богорська. Намагалися з нею зв’язатися – і нічого, на дзвінки не відповідає.

Зараз у прокаті мало бути дві стрічки, але оскільки ми не маємо змоги їх демонструвати, фільми віддали у прокат іншим двом кінотеатрам. Я на разі домовляюся з представником КиївКіно (мережа кінотеатрів, до якої належить «Ленінград», - авт.), щоб нам дали в оренду, у кредит – хоч якось – обладнання, і я так думаю, що з 23 лютого кінотеатр знову запрацює. Я тут почав розбиратися у роботі кінотеатру – це навіть цікаво. Вивчаю прокат. Моя мета, аби кінотеатр працював, це місце для демонстрації фільмів, а не політичних засідань.

Усі нинішні негаразди кінотеатру Цвєтков приписує також колишньому керівництву, яке нібито образилося на звільнення:

- Весь рік, поки готувалося моє призначення, колишній керівник пані Богорська не робила нічого, а як тільки я приступив до виконання обов’язків, то одразу ж пішли розмови, що когось звільняти будуть, аби викликати агресію колективу. Це зрозуміло, вона тут вісім років пропрацювала, створила колектив. Але все це чутки, звільняти нікого не будуть, люди хочуть працювати і будуть працювати. Немає ніякого рейдерства, захоплення влади, політики, просто відбулася зміна керівництва. Це ж не приватний кінотеатр, де таке можливо, а муніципальна власність. Колишній директор обиралася на п’ять років, у 2004 році почала роботу, потім контракт закінчився, вона отримала посаду заступника директора, а обов’язки директора почав виконувати головний інженер, Валерій Руденок. Зараз влада змінилася – і він знову обіймає свою колишню посаду.

Персонал про нового директора говорить неохоче:

- Що ми вам тут скажемо? Усі знервовані, чому змінили директора, який усіх задовольняв, – незрозуміло. Зачекайте, ось буде проходити нарада у Київраді, ми звернулися до Попова, найближчими днями усе з призначенням Цвєткова проясниться.

Про зникле обладнання говорять зовсім туманно:

- Поки тут були старі керівники, у кінотеатр вкладалися гроші – він потребує розвитку. А як можна щось робити, коли не знаєш, що буде з тобою завтра?

Але зі своїм новим директором персонал повністю згоден у одній тезі: кінотеатр має працювати, треба демонструвати фільми.

У КМДА тим часом кажуть, що про кадрові перестановки знають і зміна директорів не означає закриття чи продаж кінотеатру. Про це ще 25 січня заявила начальник Головного управління культури КМДА Світлана Зоріна, відповідне повідомлення розміщене на сайті Київської Держадміністрації. Пані Зоріна зазначила, що директори «Ленінграда», а також кінотеатрів «Росія», «Лейпциг» були завчасно попереджені про їх звільнення у зв’язку із завершенням контрактів, їм пропонувалося здійснювати керівництво закладами на умовах тимчасового виконання обов’язків, але на зустріч для вирішення організаційних питань, директори вказаних кінотеатрів з невідомих причин не з’явились.»

Проте пані Богорська каже, що про оголошення конкурсу на заміщення посади директора і не чула:

- Ви ж були у кінотеатрі, бачили, яка ситуація? Люди шоковані, чому призначили нового директора, не здійснивши конкурс на заміщення посади.

Колишня керівник каже, що Світлана Зоріна просто поставила персонал перед фактом: із завтрашнього дня кінотеатром керуватиме Андрій Цвєтков.

- Я була директором за контрактом, він закінчився і мене не поновили, сказали, що я вже пенсіонерка і тому не можу керувати кінотеатром надалі, - розповіла пані Ірина. – Обов’язки директора почав виконувати співробітник кінотеатру пан Руденок, який був головним інженером. Це чудова людина, яка знає свою справу. Чому не можна було провести конкурс з ним, чому призначили саме Цвєткова? Думку колективу не спитали, це плювок в обличчя співробітникам!

Ірина Богорська переконана, що новий директор не має тієї кваліфікації, якої вимагає його посада, а на чолі кінотеатру його поставили з однією метою – знищити заклад:

- Цвєтков не має ні відповідної освіти, ні досвіду роботи, не знає кінопрокату, не розуміється на роботі комунального господарства. Він рік пропрацював у парку «Голосієво» - оце і весь досвід. Шість років тому кінотеатр був повний нуль, у приміщенні був гей-клуб. Із часом «Ленінград» піднявся, тоді вже нас неодноразово намагалися захопити при Черновецькому, насилали на нас банди. А в один прекрасний день Світлана Іванівна Зоріна просто заявила, що тепер директором буде Цвєтков – привела його познайомитися. Приїхав до кінотеатру на Prado з охоронцями. Він казав мені, що добивався цієї посади рік. Потім заявив, що рівно через півроку усі співробітники будуть звільнені. Хіба це нормально? Він прийшов, щоб знищити кінотеатр і влаштувати там приватну структуру. Можливо, та сама доля спіткає інші кінотеатри: «Росію», «Флоренцію», «Лейпциг»…

Наразі співробітників турбує кілька питань: чому до керівництва приставили саме Андрія Цвєткова, який за освітою є льотчиком? Чому в КМДА не радяться із думкою співробітників кінотеатру? І чому колектив настільки проти Цвєткова?.. Роботу закладу обіцяють поновити так швидко, як зреагує та почне діяти міська влада. Але дивно у цьому контексті звучать слова новопризначеного директора, який обіцяє, що кінотеатр запрацює уже з наступної середи. Виглядає так, наче він зовсім не має контакту з колективом…

Аби розібратися із призначенням Андрія Цвєткова, ми надіслали запит у КМДА. Наразі чекаємо відповіді.

Руслана Ільченко

