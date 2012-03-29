У ARSENALE 2012 братимуть участь художники з 31 країни

Сьогодні в Києві оголосили список митців і зміст робіт, що будуть представлені на Першій Київській міжнародній бієнале сучасного мистецтва.

Про це повідомили комісар ARSENALE 2012 Наталія Заболотна і куратор Девід Елліотт.

У головному проекті ARSENALE 2012 братимуть участь художники з 31 країни, у тому числі не тільки з Європи чи США, але і з азійських країн, таких як Китай, Японія, Монголія і Камбоджа.



Фред Томаселлі. "Шпак"

На бієнале буде виставлено близько 250 робіт приблизно 100 міжнародних і українських митців, і серед цих творів — 40 нових, створених спеціально для виставки.

Усі роботи буде виставлено в історичному будинку «Мистецького Арсеналу» від 24 травня до 31 липня 2012 року.

За словами Девіда Елліотта, свої нові роботи на ARSENALE 2012 нададуть японська художниця Яйоі Кусама, британка Філліда Барлоу, Борис Михайлов, індійський митець Джитіш Каллат.

Джитіш Каллат створює для бієнале нову роботу: інсталяцію, складовою частиною якої є проекція листа, написаного 1939 року Махатмою Ганді, в якому він закликав Адольфа Гітлера уникнути війни «в ім’я людства».

У новій серії робіт Бориса Михайлова (народженого в Харкові) – образи заводів, гігантів радянських часів, які нині, за словами Девіда Елліотта, «схожі на кістяки динозаврів».

Крім нових робіт, на виставці будуть представлені й вже добре відомі у світі твори, втім які українська публіка може побачити вперше.

Наталія Заболотна, комісар ARSENALE 2012, генеральний директор НКММК «Мистецький Арсенал», представляючи список митців зазанчила:

– Головна експозиція ARSENALE буде містити твори найвідоміших митців ХХ та ХХІ сторіччя, справжні шедеври, що добре відомі у світі, але ніколи раніше не експонувалися в Україні. Сьогодні це вкрай необхідно, адже за останні роки Україна змінилася — перш за все тому, що змінилася свідомість українців. Люди в нашій країні, і перш за все молодь, відчувають себе інтегрованими в глобальну спільноту, живуть на одній хвилі з сучасним світом і потребують сучасного, актуального міжнародного мистецтва.

На бієнале буде розміщено масштабну інсталяцію китайського митця Ай Вейвея – ГОЛОВИ ЗОДІАКА/КОЛО ТВАРИН, відому серію з 12 бронзових голів, що відображають знаки китайського зодіаку та навіяні реліквіями XVIII століття з палацового парку Юань Мінюань (Садів довершеної ясності) в Пекіні.

Американський митець Пол Маккарті вперше за межами Лондона покаже свою роботу КОРОЛЬ. Монументальна інсталяція складається з силіконової моделі самого художника, що сидить на підвищенні в оточенні мольберта і велетенських полотен, створених за допомогою аерографа. Церковні лави, встановлені навпроти помосту, дають можливість глядачеві роздивитись дерев’яний трон, посидіти і подумати над статусом митця в наш час.

Разом з роботами міжнародних митців Перша Київська бієнале покаже роботи видатних сучасних художників, котрі народилися в Україні, але працюють за кордоном: Бориса Михайлова, Іллі Кабакова та Олега Кулика.

Зокрема Ілля Кабаков (народжений у Дніпропетровську) виставить свою велетенську інсталяцію ПАМ’ЯТНИК ЗНИКЛОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Ця робота розвінчує систему, що панувала над Росією, Україною та багатьма іншими країнами, протягом сімдесяти років. Контрасти між офіційним і особистим життям у радянські часи, які показує Кабаков, проілюструють, як сказав він сам «… мрію, чудовий рай, де усе працює, [і] … іхню цілковиту противагу. Це заганяє в депресію, песимізм з приводу майбутнього. Життя є жалюгідним. Це божевільна комбінація щоденного життя і раю, сконструйованого пропагандою».

До списку учасників бієнале загалом включено 22 українські митця, серед яких також Василь Цаголов, Леся Хоменко, Срегій Братков, Маша Шубіна, Нікіта Кадан.

Під час презентації списку митців куратор виставки Девід Елліот зазначив:

– Більшість виставок, що робляться сьогодні, євроцентричні в своїх припущеннях і ставленні до арт-ринку. Не відкидаючи цього, експозиція «Найкращі часи, найгірші часи» намагається представити іншу картину, яка бере до уваги політичні та естетичні зміни, що сформували так багато зразків сучасного мистецтва. При цьому впливи культурної політики Йосифа Сталіна і Мао Цзедуна, які усе ще живі, нехтуються не більше, ніж набагато давніші естетичні традиції, що живуть і перебувають у постійному розвитку - Азії, ісламського світу, Африки, самої Європи (і Північної Америки), та інших країв – і які піддаються прямій дії сучасного життя. Впливи, подібні до цих, як і багато інших, впадають у однорівневе плато, яке ми і називаємо сучасним мистецтвом.

ARSENALE 2012 триватиме з 24 травня по 31 липня.