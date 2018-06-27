Весняні виставки в Києві: фотобіографія оперної прими, вишитий авангард, китайські символи…

Багато хто скаржиться, що нинішнє міжсезоння не сприяє гарному настрою. Та цій проблемі можна зарадити, завітавши до київських музеїв. Виставки, які там експонуються, впевнена, поліпшать і моральне, й фізичне самопочуття.

Біографія мовою світлин

Класик стверджував, що рукописи не горять. Не тьмяніють від часу й співочі голоси високої проби. Свідчення тому – записи народної артистки України й СРСР Марії Литвиненко-Вольгемут, які й досі залюбки слухаємо по радіо. За життя корифейка оперної сцени проспівала 85 оперних партій та понад 200 українських народних пісень. До 120-річчя артистки в столичному меморіальному будинку-музеї Марії Заньковецької експонується виставка «Сторінками фотоальбому великої української співачки».

Її назва пояснюється тим, що переважну частину експозиції склали фото співачки в житті та в ролях з вистав. Окрім них, можна побачити кілька документів і костюм легендарної Одарки з опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» - однієї з найулюбленіших героїнь актриси.

Світлини зупиняють чарівні миті створення Марією Іванівною образів Наталки («Наталка Полтавка»), Лізи («Пікова дама»), Ярославни («Князь Ігор»), Ганни («Наймичка») та інших. Мовою фотографій ведеться оповідь і про театри, де служила співачка, митців, з якими співпрацювала. Серед них - Микола Садовський, Лесь Курбас, Федір Шаляпін, Леонід Собінов, Іван Паторжинський. Про місце кожного з них у творчій долі оперної прими дізнаються ті, хто відвідає виставку. Вона триватиме до кінця квітня.

Китайський живопис, або європейська графіка

Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків продовжує знайомити громадськість з предметами своєї колекції класичного мистецтва Китаю, яка налічує близько 350 творів живопису на паперових і шовкових сувоях. 40 таких робіт, присвячених темі духів-божеств, покровителів людей різних релігій, представлено на виставці «Небожителі (образи божеств у китайському класичному мистецтві)».

Завітавши на неї, дізнаєтесь: те, що традиційно називають китайським живописом, насправді є графікою в європейському розумінні, адже художники малювали не олійною фарбою, а кольоровою тушшю. Тут є багато символів трьох релігій – буддизму, даосизму та конфуціанства, котрі в китайській свідомості злилися в одну. У розмаїтій символіці – реальні та фантастичні тварини, людиноподібні боги й обожнені історичні особистості.

Переконуємось, приміром, що тринога жаба – не вигадка сучасних фахівців з фен-шую. Її культи існували в Китаї ще з третього тисячоліття до нашої ери. Ця тварина вважалася оберегом скарбів. На малюнках чимало зображень феніксів та драконів, що у китайській культурі уособлюють жіночу та чоловічу сутність.

Експонуються також твори скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва 17 – початку 20 століття, які демонструють унікальність китайської художньої традиції. Тож гості музею можуть насолодитися мистецькими витворами, виготовленими з прикореневої частини білої тополі чи лаврового дерева, бронзи, слонової кістки.

Виставка працюватиме до 10 травня.

Ось вам вишитий Малевич

Виставка у рамках широкомасштабного проекту «Відроджені шедеври» у Музеї Лесі Українки пропонує оглянути незвичайні роботи. Це вишивки народних майстрів за ескізами художників-авангардистів. Експеримент їхньої співпраці проводили наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть у вишивальних центрах України - Скопицях та Вербівці. Освічені меценатки Наталія Давидова, Варвара Ханенко у своїх маєтках організовували ательє-артілі, де збирали народних вишивальниць і надавали їм роботу.

Тоді ці витвори були новим словом у мистецтві, вони тріумфально пройшли по виставках у європейських столицях. Але після революції більшість плодів симбіозу були втрачені. Та завдяки ескізам, що збереглися в музеях Києва і Москви, а також приватних колекціях, вишивки вдалося відновити. Це зробили викладачі й студенти столичного Інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Тож відвідувачі виставки можуть належно оцінити своєрідність співпраці художників-авангардистів та народних майстрів. Ознаками творів є нетрадиційний композиційний стрій робіт, поєднання супрематичного (тобто безпредметного) живопису з колористикою, яка надає йому експресії. В експозиції представлені твори живописців Олександри Екстер, Казимира Малевича, Любові Попової, Ніни Удальцової, Ольги Розанової, вишиті Ганною Собачко-Шостак, Параскою Власенко, Євменом Пшеченком, Василем Довгошиєю.

Виставка триватиме до кінця квітня.

Тетяна Кроп