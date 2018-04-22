«Гармонія дисонансів» Олесі Сандиги

Рецензія

«Гармонія дисонансів» – так називається нова книжка молодої поетеси і перекладача Олесі Сандиги, яка вийшла в кінці 2006 року у видавництві «Відродження». Олеся Сандига – дебютувала ще студенткою відділу германістики Чернівецького університету як укладач, перекладач і художник книжки поезій сучасних австрійських поетес Інґеборґ Бахман, Ґудрун Зайденауер, Бірґіт Мюллер-Віланд – «Сяюча нить для третьої». У 2006 році в серії видань лауреатів Міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських літераторів «Гранослов» побачила світ збірка її оригінальних поезій «Над місячною поверхнею душі».

Нова книжка «Гармонія дисонансів» відкриває ще одну, цього разу «критичну», грань літературного обдаровання авторки – аспірантки Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Олесі Сандиги. І то вельми актуальну, адже, як підкреслюється в анотації до збірки, «нині сучасний літературний процес на Україні потерпає від... відсутності критики. Надто молоді, або “провінційні” автори, яким просто таки необхідно почути сторонній відгук на свою творчість, (не кажучи вже про серйозне дослідження), що засвідчив би їхню вагу чи бодай би присутність у літпроцесі. Авторка цієї книжки – молода поетка, критик, – намагається хоча б частково заповнити цей вакуум. І часто – з успіхом. Поєднання спонтанного поетичного пієтету перед Словом з аналітичним осмисленням його місця на шкалі вічних цінностей дає їй змогу окреслити деякі риси буденного буття сучасного літературного процесу на Україні, а також засвідчити з’яву істинно цікавих імен та явищ».

«Гармонію дисонансів» – склали рецензії та відгуки на книги відомих українських письменників Євгенії Кононенко, Людмили Тарнашинської, Анатолія Подолинного, Віри Китайгородської, Василя Фольварочного, Тетяни Пишнюк, Миколи Несторенка, антологію німецькомовної поезії «Загублена арфа» перекладача Петра Рихла, молодих поетів – Олесі Лещенко, Людмили Веселої, Антоніни Косівчук, Наталі Кобринській, яка рано пішла із життя. Рецензує авторка і спілчанський часопис «Сучасна українська драматургія», альманах літературної зміни столиці «Потойбіч паузи», наукові видання Чернівецької обласної бібліотеки ім. М. Івасюка «Буковина і кіно», «Буковина в іменах» та ін.

Леся Воронюк, м. Чернівці