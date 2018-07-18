"Це, мабуть, розвідка": у Білому домі під час слів Трампа про довіру до спецслужб погасло світло (відео)

Після того, як світло знову ввімкнулося, президент США продовжив свою прес-конференцію.

У Білому домі в приміщенні, де президент США Дональд Трамп розповідав журналістам про результати зустрічі з Путіним, погасло світло.

Це сталося після того, як він заявив, що згоден з висновками американських спецслужб щодо втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Трамп сказав, що він "повністю вірить і підтримує американські розвідувальні органи", і на цих словах в приміщенні раптово погасло світло.

"Упс, вони вимкнули світло. Це, мабуть, розвідувальні служби", - сказав Трамп.

"Хлопці, усі в порядку? Це було дивно, але все в нормально", - додав він після того, як світло знову ввімкнулося, а потім продовжив свою прес-конференцію щодо результатів переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Відео: Associated Press

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що заперечення президента Росії Володимира Путіна з приводу невтручання РФ у вибори в США у 2016 році були надзвичайно переконливими. "У мене велика довіра до моїх представників розвідки, але я вам скажу, що президент Путін був дуже переконливим і сильним у своєму запереченні сьогодні", - сказав Трамп.

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При цьому він заявив, що розслідування про втручання росії у вибори в США є "катастрофою для нашої країни".

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін зазначив, що президентські вибори в США могли втрутитися приватні особи, а не російська держава.

Як відомо, розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа із представниками Росії, а також втручання Москви у президентські вибори в США 2016 року, почали займатися спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російські влади стоять за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.