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У мережі висміяли пам'ятник Захарченку біля кафе "Сепар" у Донецьку (фото)

11:22, 09 вересня 2018
Курйози
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Ліквідованому Захарченку встановили пам'ятник / фото twitter.com/Utilizator

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив відомий український лікар Олександр Чернов. "Урочисто встановлений "пам'ятний камінь" з помилкою в дієслові. За правилами - "загинули". Адже дохлих особин все-таки дві. Або мається на увазі, що орк і людиною не був, навіть для своїх?"- написав він.

Як повідомлялося, нелегітимний депутат Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська оконфузилася через усмішку біля труни ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.

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Новина в сюжеті: Ліквідація ватажка "ДНР" Захарченка в Донецьку
Теги: #ДНР#вбивство#захарченко