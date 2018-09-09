У мережі висміяли пам'ятник Захарченку біля кафе "Сепар" у Донецьку (фото)

Біля кафе "Сепар" в центрі Донецька встановили пам'ятний знак.

В Донецьку поблизу місця вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка встановили пам'ятний камінь, який вже висміяли у соцмережі.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив відомий український лікар Олександр Чернов. "Урочисто встановлений "пам'ятний камінь" з помилкою в дієслові. За правилами - "загинули". Адже дохлих особин все-таки дві. Або мається на увазі, що орк і людиною не був, навіть для своїх?"- написав він.

Як повідомлялося, нелегітимний депутат Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська оконфузилася через усмішку біля труни ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.