Російські модельєри не можуть шити антитурецькі футболки через брак турецької тканини

Російський модельєр Катерина Добрякова заявила, що через затримки із поставкою тканин поки не може почати випускати футболки з антитурецькою тематикою.

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Про це вона сказала в коментарі виданню "Русские новости".

"Якщо до нас нарешті прийде фура з турецькою тканиною, ми обов'язково випустимо колекцію одягу з антитурецькою тематикою. Фури встали. У постачальників паніка, тому що машини з тканиною не пропускають через кордон", - розповіла Добрякова.

Дизайнер Олександр Конасов, який також планує випуск футболок із антитурецькою тематикою, підтвердив, що Туреччина є монополістом на ринку тканини в Росії. Він запевнив, що одяг з антитурецкими принтами буде проводитися з російської тканини.

"У нас будуть кілька принтів і з помідорами, і з написами "не їду", тощо", — розповів Конасов. Він пообіцяв почати продажі футболок 15 грудня, але вже зараз на сайті дизайнера можна знайти принти "Не потрібен нам берег турецький, тепер з нами Крим і снігові Сочі. Улюблена наша, рідна країна!" і "Біжи, турок, біжи" (на останній зображений президент Туреччини Реджеп Ердоган, що тікає від ведмедя).

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

25 листопада в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якій отчетливослышны попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

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У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.