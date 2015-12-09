Путін особисто перепрошував Ердогана за порушення повітряного простору - Лавров

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передають РІА Новости.

За його словами, це відбувалося, коли російські літаки порушували повітряний простір Туреччини.

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Росія заявила, що літак, що впав у сирійському районі Байирбуджак, розташованому навпроти району Яйладаги турецької провінції Хатай, належить їй, а НАТО підтвердило дані, надані Туреччиною щодо літака, який порушив її повітряний простір.