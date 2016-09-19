День російського зброяра: ТОП-10 російського мотлоху, що "не має аналогів у світі" (фото, відео)

"Унікальний" мотлох російського оборонпрому

У сюжеті російського пропагандистського телеканалу "Звезда", оприлюдненому у вересні 2016 року, бойовий робот не зреагував на чоловіка, що стояв перед ним, намагався на нього наїхати, проте перекинувся. "Жертвою" бойової машини став, імовірно, журналіст, який до цього розповідав про можливості цього "унікального" винаходу.

Робот-плагіат з кулеметом

На початку вересня 2016 року на виставці Армія-2016 в підмосковній Кубинці показали робототехнічний комплекс, аналогічний відомому роботу-собаці BigDog компанії Boston Dynamics. Потенційним завданням американського робота називали перевезення важкого спорядження у місцевості, де не може пересуватися звичайний транспорт. Зразок кілька разів допрацьовувався, однак у 2015 році проект закрили. На думку розробника, можливості робота залишилися обмеженими. Крім того, на їхню думку, він пересувався дуже шумно.

Однак росіяни вирішили піти далі, оснастивши свій зразок ще й автоматичним кулеметним модулем.

Бойовий робот-втікач

У червні 2016 року у Пермі бойовий робот втік з тестового полігону і влаштував затор на дорозі. Горе-випробувальники залишили його на майданчику самостійно відпрацьовувати маневри. Через деякий час робот викотився у відкриті ворота і виїхав на проїжджу частину. Посеред дороги у нього сіла батарейка.

Самі тестувальники помітили пропажу лише через 45 хвилин і після цього кинулися шукати дітище російської робототехніки.

Логіка трошки підкачала

У травні 2016 року російський генерал проводив екскурсію для Путіна у Сочі, де демонструвалися новітні зразки військової техніки. Військовий спробував відкрити двері військового автомобіля, але зробити це з першого разу йому не вдалося. У підсумку він відірвав ручку.

Як з'ясувалося, у дверей "УАЗ-Патріот" автоматичне блокування. Для того щоб відкрити їх, необхідно завести автомобіль. В знеструмленій машині зробити цього не можна.

Просто у когось надто вузькі танки…

Не лише російська військова техніка потрапляє у курйозні ситуації, місцеві чиновники також додають приводи для жартів. На міжнародній виставці озброєнь Russia Expo Arms в Нижньому Тагілі депутат російської Держдуми Ігор Зотов захотів оглянути танк зсередини і заліз у кабіну. Однак згодом відвідувачі RAE-2015 помітили, що політик не може вилізти назад. Депутат застряг і, намагаючись вибратися на свободу, пообіцяв перестріляти всіх навколо, якщо йому не вдасться покинути броньовану машину.

У підсумку, як зазначають очевидці, горе-танкіст просидів у "пастці" близько 5 годин… Потім чиновник спростував інформацію про те, що застряг в отворі, а сказав, що просто оглядав танки. Напевно, дуже детально оглядав…

Уся міць російського флоту

Коли російські окупанти анексували Крим, вони одразу почали активно нарощувати там свою військову присутність, у тому числі за рахунок Чорноморського флоту. Втім, не все йшло так гладко… Влітку 2015 року у Севастополі вирішили провести пуск протикорабельної ракети з корабля. Однак снаряд зміг пролетіти лише невелику відстань, після чого розвалилася. Уламки ракети розлетілися в різні сторони і впали у воду, на щастя, не долетівши до берега.

Картонні танки "Армата"

У травні 2015 року користувачі соцмереж зробили дивовижне відкриття – у Москві на першій репетиції параду до 70-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні їздили танки "Армата" з матеріалу, дуже схожого на картон. Люди відзначали, що "сталеві" листи нібито вібрували на вітру, а на вежі "Арматури" уважні москвичі розгледіли загадкові рвані дірки. Крім того, з деяких місць звисали якісь нитки.

Росіянам взагалі не дуже щастило с "Арматами". У тому ж 2015 році "Армата" заглохла на генеральній репетиції Параду Перемоги в Москві.

Гордість російського оборонпрому "Армата" взагалі лідер за кількістю курйозних історій. Ось цей, наприклад, показує "нечувану" швидкість, та ще й димить.

А цей бідося все ніяк не може заїхати на евакуатор.

Шоу для Путіна виявилося імітацією

У січні 2015 року російські блогери осміяли постановку з участю російського лідера Володимира Путіна і "бойового робота". Презентований російськими зброярами "бойовий аватар" був одягнений у камуфляж, їхав на квадрациклі та навіть повертав на малій швидкості. Насправді ж він виявився розробленим два роки тому маніпулятором для МКС, ще й з Wi-Fi антеною виробництва американської компанії Ubiquiti, через яку ним, очевидно, і керували.

Не тигр, а звичайний пухнастий котик

З початком окупації Криму та військової агресії на Донбасі російська влада не втомлювалася хизуватися своєю військовою міццю. Втім перший провал трапився вже у березні 2014 року – тоді аналог знаменитого на весь світ американського автомобіля "Хаммер" - російський "Тигр" - виявився не в змозі переїхати навіть бордюр, не кажучи вже про більш складні перешкоди.

Провальний безпілотник "Аїст"

Ще у далекому 2011 році в ярославському Рибінську відбулися випробування безпілотного літального апарату "Аїст", що закінчилися провалом. Безпілотник виконував пробіжки по злітно-посадковій смузі, однак "з незрозумілих причин відірвався від землі та в некерованому польоті звалився на крило". В результаті такої посадки безпілотник ще й загорівся.

До моменту, зображеного на відео, конструкторське бюро "Луч" дуже пишалася своєю розробкою. Але одразу після випробувань про БПЛА, на який російські військові покладали такі великі надії (і 3 мільйони доларів), постаралися якомога швидше забути.