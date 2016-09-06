Звалище ідей: незабаром у знаменитого "бойового аватара" Путіна з'явиться "собака" (фото)

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Російський аналог називається "Біоморфный робототехнічний комплекс "Хижак". Його створюють в НВО "Андроїдна техніка".

Робот зовні нагадує тварину на чотирьох кінцівках, що, на думку розробників, сильно підвищить його прохідність у пересіченій місцевості.

Робот представлений у збройному варіанті - з автоматичним кулеметним модулем.

Представник компанії-розробника сказав, що поки що системи відпрацьовують на стенді "на ноги" робота ще не ставили.

Робот такого ж типу був розроблений в США в 2005 році компанією Boston Dynamics. Потенційним завданням робота називали перевезення важкого спорядження у місцевості, де не може пересуватися звичайний транспорт.

Зразок кілька разів допрацьовувався, однак у підсумку проект в 2015 році закрили. На думку розробника, можливості робота залишилися обмеженими. Крім того, на їхню думку, він пересувався дуже шумно.

Нагадаємо, раніше Путіну показали російського "бойового робота", який у підсумку виявився старим маніпулятором на американському Wi-Fi.