У Росії робот втік з полігону і влаштував затор на дорозі (відео)

З тестового полігону в Пермі 14 червня втік робот. Про це повідомляє "Рязанський діловий портал".

Випробувальники залишили його на майданчику самостійно відпрацьовувати маневри. Через деякий час робот викотився у відкриті ворота і виїхав на проїжджу частину. Посеред дороги у нього сіла батарейка.

Робот провів на дорозі близько півгодини, привертаючи увагу автомобілістів, пішоходів і особливо найменших городян.

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"Робот відпрацьовував на полігоні алгоритми автоматичного руху, які увійдуть в нову версію Промобота. Інженер заїхав на майданчик і забув замкнути ворота. Робот безперешкодно виїхав на межі майданчика і вирушив на пошуки пригод. Але в п'ятдесяти метрах від будівлі біля нього сіла батарея", - розповів співзасновник компанії "Промобот" Олег Кивокурцев.

Випробувачі помітили пропажу через 45 хвилин. Потім зрозуміли, що ворота відчинені і вирушили на пошуки втікача. До того часу робот встиг зібрати на вулиці невелику пробку і групу зацікавлених городян. Потім приїхав наряд поліції.

Поліція зробила зауваження. Випробувальники відбулися пояснювальною запискою. Однак тепер компанії доведеться перенести тестовий полігон в інше місце, подалі від проїжджої частини.