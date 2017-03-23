Дівчинка стягнула головний убір з Папи Римського (відео)

05:11, 23 березня 2017
Курйози
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Витівку маленької Эстелли всі сприйняли з жартом і розсміялися.

У Римі дівчинка вкрала шапочку Папи Римського, коли він намагався поцілувати її в щічку /

У Римі маленька дівчинка стягнула з голови Папи Римського Франциска пілеолус (білий головний убір), коли він цілував і благословив її.

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Відео опублікував хрещений батько дитини Маунтін Бутора.

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Теги: #дитина#Папа Римський