Сьогодні буде повне місячне затемнення

Друге за 2007 рік повне місячне затемнення почнеться у вівторок вранці і буде видно в Північній та Південній Америці, особливо із західного боку. Як передає Associated Press, жителі островів Тихого океану, Східної Азії, Австралії та Нової Зеландії також зможуть спостерігати природне явище, якщо погода буде ясна.

У Росії затемнення побачать жителі Далекого Сходу і Східного Сибіру, повідомляє агентство "Восток-медиа" з посиланням на Уссурійську астрофізичну обсерваторію.

Жителям Європи, Африки і Близького Сходу, де на початку березня можна було побачити попереднє повне місячне затемнення, цього разу не випаде подібна нагода - часткове затемнення почнеться о 8:51 ранку за Грінвічем, а повне - о 9:52, коли Місяця вже не буде видно за сонячним світлом.

Місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Місяцем і Сонцем, перекриваючи його світло, відзначає Лента.ру. Це рідкісне явище, оскільки зазвичай Місяць знаходиться над земною орбітою або під нею. Під час повного затемнення частина сонячних променів огинає Землю і потрапляє на Місяць, заломлюючись в атмосфері і набуваючи червонуватого відтінку.

Все природне явище триває близько трьох з половиною годин, стадія повного затемнення - близько півтора. Наступне повне місячне затемнення відбудеться 21 лютого 2008 року, його можна буде побачити в Північній і Південній Америці, Європі і Азії.