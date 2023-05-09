Після прибуття її одразу відправили назад.

Беверлі Елліс-Хебард з Філадельфії (штат Пенсільванія) через помилку співробітників аеропорту вирушила до Ямайки у Карибському морі, замість того, щоб прибути в Джексонвілл у штаті Флорида.

Як пише Business Insider, американку направили не на той літак і вона не мала з собою паспорта.

Жінка часто переміщається між своїм будинком у Філадельфії та другим - у Джексонвіллі. Цього разу вона вирішила полетіти регулярним рейсом Frontier Airlines, щоб провести час у сонячному штаті.

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Проблема виникла, коли жінка вирішила сходити до туалету перед вильотом. Співробітник авіакомпанії запевнив їй, що вона має 20 хвилин. Однак після повернення виявилось, що літак вже майже заповнений, і її поквапили на посадку після перевірки посадкового квитка. Через паніку Елліс-Хебард порізала руку під час завантаження ручного багажу.

Бортпровідниця у літаку обробила рану американки і запевнила, що вона може розслабитися до прильоту на Ямайку.

"Я хотіла б полетіти туди, але в мене вже є пляж там, де я живу", — пошуткувала Беверлі.

Однак стюардеса уточнила, що це зовсім не жарт, і літак справді летить на Ямайку.

"Ви в'їжджаєте до іншої країни без паспорта. Це погано", — додала працівниця авіакомпанії.

Зазначимо, що відстань між Філадельфією та Ямайкою становить приблизно 900 миль (1450 км). Влада іншої країни дозволила Елліс-Хебард залишитися на містку між літаком і аеропортом, а тому вона не покидала офіційно територію США.

За кілька годин після прибуття, її посадили на наступний рейс назад до Філадельфії. Frontier Airlines повернула жінці вартість її квитка і видала їй ваучер на суму $600 як компенсацію.

Курйозні випадки з авіаподорожами

Турист з США Кінгслі Бернетт зірвав свою відпустку мрії, коли у спробі знайти більш вигідний квиток на літак він переплутав австралійський Сідней з однойменним містечком в американському штаті Монтана з населенням трохи більше 5 тисяч осіб.

Як раніше повідомляв УНІАН, пара туристів залишила немовля в ізраїльському аеропорту прямо біля стійки реєстрації, не бажаючи платити за квиток для нього.

Водночас інший мандрівник забронював для своїх дружини і дитини найдешевші місця на авіарейс, тоді як сам полетів у "бізнес-класі".

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