Найбільше всіх дратують грубіяни і бешкетники.

Грубість по відношенню до персоналу авіакомпанії в літаку назвали найбільш дратівливою звичкою туристів у відпустці.

У процесі складання топ-10 найбільш дратівливих речей, які люди роблять у відпустці, учасникам опитування від круїзної компанії Cruise Nation було запропоновано оцінити набридливу поведінку у відпустці за "шкалою роздратування" від 1 до 10. При цьому грубість по відношенню до бортпровідників отримала 9,1 з 10, пише Daily Mail.

На другому місці опинилися люди, що залишають сміття на пляжі або біля басейну в місці відпочинку – 8,9 бала з 10.

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Третє місце дісталося тим туристам, які з неповагою ставляться до персоналу ресторану або готелю – 8,8 бала з 10.

Топ-10 найбільш дратівливих звичок туристів на відпочинку

1. Грубість по відношенню до персоналу авіакопанії (9,1 бал з 10).

2. Ті, хто залишає сміття на пляжах або біля басейнів (8,9).

3. Неповага по відношенню до персоналу готелів і ресторанів (8,8).

4. П'яні та галасливі туристи на борту літака (8,7).

5. Діти, які б'ють по чужому кріслу в транспорті (8,5).

6. Попутники, які спізнюються в аеропорт або на вокзал (8,1).

7. П'яні та галасливі туристи в місці відпочинку (8,0).

8. Ті, хто "бронює" шезлонги рушником вранці (7,8).

9. Прослуховування занадто гучної музики в готелі (7,6).

10. Ті, хто не прибирає за собою після їжі (7,5).

Як повідомляв УНІАН, раніше на тлі наближення сезону відпусток The Independent склав список найбезглуздіших витівок туристів за останні роки. Виявляється, далеко не кожен мандрівник знає, як правильно поводитися за кордоном.

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