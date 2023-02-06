Замість австралійського Сіднея горе-мандрівник приземлився в американській глушині.

Турист з США Кінгслі Бернетт зірвав свою відпустку мрії, коли у спробі знайти більш вигідний квиток на літак він переплутав австралійський Сідней з однойменним містечком в американському штаті Монтана з населенням трохи більше 5 тисяч осіб.

Як пише Lad Bible, свою помилку горе-мандрівник виявив вже коли після підозріло короткого перельоту літак почав приземлятися зовсім не там, де він очікував – замість знаменитого оперного театру Сіднея в променях літнього сонця Бернетт побачив у вікно ілюмінатора засніжену вершину гори.

"Це питання абревіатур. S-Y-D замість S-D-Y. Хтось повинен це виправити", – поскаржився чоловік місцевому телеканалу KTVQ.

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Бернетт пояснив, що він намагався знайти кращу цінову пропозицію, щоб відправитися в австралійське місто, і визнав: ймовірно, йому слід було зосередитися на кінцевому пункті призначення, а не на вигідних умовах. Річ у тім, що англійською мовою назви цих міст відрізняються однією літерою – Sydney в Австралії і Sidney в США.

Не плануючи зупинятися в американському Сіднеї, горе-турист підійшов до стійки American Airlines в аеропорту і пояснив свою ситуацію. Однак працівник аеропорту розчарував його, повідомивши, що він в будь-якому випадку вже не зможе встигнути в Сідней до початку запланованого круїзу – саме така була кінцева мета Беннета.

В результаті він забронював номер у готелі на ніч у Сіднеї, а наступного дня полетів додому до Нью-Йорка. Тепер Бернетт планує відправитися в "справжній" Сідней в червні, на коли він вже заново забронювв круїз своєї мрії.

Примітно, що головний менеджер готелю, в якому він ночував, заявила, що Бернетт насправді був вже другою людиною, яка допустила помилку, приземлившись не в тому Сіднеї.

Як повідомляв УНІАН, раніше пара туристів залишила немовля в ізраїльському аеропорту прямо біля стійки реєстрації, не бажаючи платити за квиток для нього.

Інший мандрівник нарвався на критику, коли забронював для своїх дружини і дитини найдешевші місця на авіарейс, сам при цьому розмістившись в "бізнес-класі".

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