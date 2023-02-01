Співробітники ірландської авіакомпанії Ryanair були шоковані рішенням пари пасажирів залишити свою дитину на стійці реєстрації в ізраїльському аеропорту після суперечок з приводу необхідності купувати для дитини окремий квиток.
Як пише The Independent, пара мандрівників з бельгійськими паспортами 31 січня прямувала до Брюсселя через аеропорт Бен-Гуріон (Тель-Авів). Однак перед реєстрацією їм повідомили, що за місце для їхньої дитини доведеться доплатити. Замість цього вони просто залишили свого малюка в дитячій колясці біля стійки і пішли на паспортний контроль.
"Ми ніколи не бачили нічого подібного. Ми не могли повірити в те, що бачили", – заявив співробітник Ryanair місцевому виданню K12.
За даними ізраїльського управління аеропортів, пара запізнювалася на рейс до Брюсселя і, схоже, дуже хотіла пройти перевірку безпеки в аеропорту – з немовлям або без нього.
"Агент реєстрації в аеропорту Бен-Гуріон зв'язався зі службою безпеки аеропорту, яка забрала цих пасажирів, і тепер це справа місцевої поліції", – зазначив представник Ryanair.
Як повідомляв УНІАН, раніше авіапасажирам розповіли, яких місць варто уникати, щоб не сидіти поруч з дітьми.
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