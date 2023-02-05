Ця розповідь стала справжнім хітом на батьківському британському форумі Mumsnet. Жінка була просто в шоці.

У мережі розійшлася історія про "чоловіка-егоїста", який пошкодував грошей для своєї дружини та дитини, забронювавши їм найдешевші місця на авіарейс в обіцяну поїздку. Для себе придбав "бізнес-клас".

Приголомшливим епізодом поділилася його дружина. На британському батьківському форумі Mumsnet в рубриці "Я поводжу себе нерозумно?" вона розповіла, що чоловік запросив їх з дитиною приєднається до нього в робочій поїздці, пише Independent.

При цьому, попри обіцянку забронювати хороші місця, він купив їм "економ-клас" в той час, як сам хотів полетіти "бізнесом". Вона уточнила, що витрати за переліт чоловіка брала на себе компанія.

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"Я погодилася поїхати тільки в тому випадку, якщо мій син і я полетимо економом преміум-класу, оскільки це довгий шлях, я буду одна з малюком, поки мій чоловік буде в бізнес-класі (робота оплатила його квиток)", - цитує видання.

Однак пізніше з'ясувалося, що чоловік набрехав про квитки.

"Через шість тижнів я виявила, що він збрехав і в основному забронював найдешевші квитки економ-класу (без можливості бронювання місця/можливості покращити обсуговування)", - написала вона.

Жінка вважає, що таким чином він просто вирішив "відпочити" від неї та дитини, купивши квитки різних категорій.

Курйозні випадки - останні інциденти

Раніше співробітники ірландської авіакомпанії Ryanair були шоковані рішенням пари пасажирів залишити свою дитину на стійці реєстрації в ізраїльському аеропорту після суперечок з приводу необхідності купувати для дитини окремий квиток.

Також в Японії чоловік вирішив викрити зраду дружини, відправивши її секс-іграшку на аналіз ДНК.

Тим часом у Німеччині 23-річна жінка іракського походження спробувала інсценувати власну смерть і навіть вчинила заради цього вбивство. Двійника для своїх цілей вона шукала в соціальних мережах.

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